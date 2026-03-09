En vivo
Macron mantiene una "acalorada" conversación con Netanyahu sobre Oriente Medio

Macron mantiene una "acalorada" conversación con Netanyahu sobre Oriente Medio

Durante esta llamada, mantenida durante el vuelo del jefe del Estado francés a Chipre, Netanyahu expresó su determinación de usar la fuerza para desarmar a Hizbulá, según los medios franceses que acompañan a Macron en su viaje a Chipre para expresar en persona al país, que preside este semestre la UE, su apoyo, también militar, tras los ataques con drones de fabricación iraní lanzados desde el Líbano.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, en Estados Unidos
Emmanuel Macron, presidente de Francia, en Estados Unidos
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

