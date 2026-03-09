Nequi ahora permitirá comprar y vender dólares desde su App: así funciona

La billetera digital Nequi sigue ampliando sus servicios y ahora da un paso hacia el futuro financiero de los colombianos. La plataforma reveló que permitirá a sus usuarios comprar y vender dólares digitales (USDC) directamente desde la aplicación, una novedad que podría acercar a los colombianos a la moneda extranjera.

De acuerdo con lo revelado por la propia plataforma, la integración se realizará en compañía con Wenia, el ecosistema de criptoactivos del Grupo Cibest, que será el encargado de operar la infraestructura tecnológica detrás de las transferencias de dólares. Con este movimiento, la aplicación tiene el objetivo de facilitar el acceso a nuevas alternativas para gestionar el dinero con tranquilidad desde el celular.

La idea es simplificar el acceso a activos digitales sin la necesidad de descargar nuevas aplicaciones o tener conocimientos técnicos de blockchain.



Nequi permitirá comprar y vender dólares digitales

Con esta nueva herramienta se le permitirá a los usuarios intercambiar pesos colombianos por dólares digitales, una moneda estable vinculada al valor del dólar estadounidense.

De acuerdo con lo revelado por Andrés Vásquez, CEO de Nequi, la idea es integrar esta posibilidad dentro del mismo ecosistema que los usuarios utilizan a diario.



Entre las características de esta nueva opción se destacan:



Compra y venta de dólares digitales directamente desde la app.

Integración con la infraestructura tecnológica de Wenia.

Operaciones dentro de un entorno digital simple y seguro.

De esta manera, los usuarios podrán acceder a este tipo de activos sin tener que salir de la aplicación ni abrir cuentas en plataformas externas.

Nequi lanza herramienta para saber como maneja la plata Suministrado Nequi - Freepik

¿Qué son los dólares digitales y para qué sirven?

Los dólares digitales, más conocidos como USDC, son activos que mantienen la paridad con el dólar estadounidense, lo que significa que su valor busca mantenerse estable frente a la moneda norteamericana.

En la práctica, pueden funcionar como una alternativa para:



Diversificar el dinero en una moneda internacional.

Ahorrar en dólares desde el celular.

Facilitar operaciones vinculadas a economías globales.

Preparar pagos o gastos en el exterior.

Desde Nequi se ha revelado que la herramienta generaría oportunidades a futuro para recibir ingresos desde otros países o realizar pagos internacionales con menos afectaciones.

Además, una de las ventajas de esta alternativa es que las operaciones se pueden hacer completamente de forma digital, sin necesidad de contar con habilidades sobre criptomonedas.



Cómo accederán los usuarios a los dólares

Quienes estén interesados en inscribirse lo harán a través de una lista de espera habilitada en el sitio web oficial.

El proceso inicial incluye varios pasos:



Registrarse en la opción “inscríbete y sé el primero”.

Completar un formulario con datos básicos.

Esperar la notificación dentro de la app o por correo electrónico.

Para acceder al servicio será necesario cumplir algunos requisitos:



Tener una cuenta activa o depósito de bajo monto en Nequi.

Ser mayor de edad.

Contar con cédula de ciudadanía.

Completar la verificación de identidad solicitada por Wenia.

Cabe recordar que Nequi no ofrecerá de manera directa los dólares digitales, sino que actuará como el canal de acceso y medio de pago, mientras que Wenia será responsable de la operación y gestión del dólar.

Ahora, con más de 27 millones de usuarios, Nequi le apuesta por acercar a los colombianos a un activo digital que se centra en una audiencia masiva y extranjera de manera sencilla, segura y completamente desde el celular.