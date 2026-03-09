Nequi ahora permitirá comprar y vender dólares desde su App: así funciona

Publicidad
La billetera digital Nequi sigue ampliando sus servicios y ahora da un paso hacia el futuro financiero de los colombianos. La plataforma reveló que permitirá a sus usuarios comprar y vender dólares digitales (USDC) directamente desde la aplicación, una novedad que podría acercar a los colombianos a la moneda extranjera.
De acuerdo con lo revelado por la propia plataforma, la integración se realizará en compañía con Wenia, el ecosistema de criptoactivos del Grupo Cibest, que será el encargado de operar la infraestructura tecnológica detrás de las transferencias de dólares. Con este movimiento, la aplicación tiene el objetivo de facilitar el acceso a nuevas alternativas para gestionar el dinero con tranquilidad desde el celular.
La idea es simplificar el acceso a activos digitales sin la necesidad de descargar nuevas aplicaciones o tener conocimientos técnicos de blockchain.
Con esta nueva herramienta se le permitirá a los usuarios intercambiar pesos colombianos por dólares digitales, una moneda estable vinculada al valor del dólar estadounidense.
De acuerdo con lo revelado por Andrés Vásquez, CEO de Nequi, la idea es integrar esta posibilidad dentro del mismo ecosistema que los usuarios utilizan a diario.
Entre las características de esta nueva opción se destacan:
De esta manera, los usuarios podrán acceder a este tipo de activos sin tener que salir de la aplicación ni abrir cuentas en plataformas externas.
Los dólares digitales, más conocidos como USDC, son activos que mantienen la paridad con el dólar estadounidense, lo que significa que su valor busca mantenerse estable frente a la moneda norteamericana.
En la práctica, pueden funcionar como una alternativa para:
Desde Nequi se ha revelado que la herramienta generaría oportunidades a futuro para recibir ingresos desde otros países o realizar pagos internacionales con menos afectaciones.
Además, una de las ventajas de esta alternativa es que las operaciones se pueden hacer completamente de forma digital, sin necesidad de contar con habilidades sobre criptomonedas.
Quienes estén interesados en inscribirse lo harán a través de una lista de espera habilitada en el sitio web oficial.
El proceso inicial incluye varios pasos:
Para acceder al servicio será necesario cumplir algunos requisitos:
Cabe recordar que Nequi no ofrecerá de manera directa los dólares digitales, sino que actuará como el canal de acceso y medio de pago, mientras que Wenia será responsable de la operación y gestión del dólar.
Ahora, con más de 27 millones de usuarios, Nequi le apuesta por acercar a los colombianos a un activo digital que se centra en una audiencia masiva y extranjera de manera sencilla, segura y completamente desde el celular.