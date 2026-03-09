Real Madrid recibirá al City con varias bajas en la ida de Champions League: hay nuevo lesionado

Esta semana, martes y miércoles, se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. En Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibirá al Manchester City. Un compromiso que ha generado expectativa, porque el Real Madrid tiene bajas importantes para enfrentar al equipo inglés.



El Real Madrid tiene importantes jugadores lesionados

Este lunes se conoció la noticia de que el lateral Álvaro Carreras padece una lesión en el gemelo lateral derecho. Aunque la lesión parece no ser de extrema gravedad, no podrá jugar el partido de ida.

Según la prensa española, sí podría disputar el encuentro de vuelta. Esta baja se suma a las de los brasileños Rodrygo y Éder Militão. También estarán ausentes el inglés Jude Bellingham, el español Dani Ceballos y el austriaco David Alaba.

Por su parte, Kylian Mbappé ya está de vuelta en Madrid tras una semana en París para recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda; el francés continuó su rehabilitación en solitario.

Parte médico de Carreras. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2026

Esta semana será de Champions League

El miércoles, la jornada la abrirá, a las 12:45, el Leverkusen contra el Arsenal. Y a las 3:00 de la tarde, hora colombiana, se jugarán, como es costumbre, tres partidos en simultáneo.



El Bodø/Glimt de Noruega enfrentará al Sporting de Lisboa, equipo donde juega el colombiano Luis Javier Suárez.

Paris Saint-Germain, que por la Liga 1 viene de perder contra el Mónaco, abrirá el Parque de los Príncipes para recibir al Chelsea.

Real Madrid también jugará contra el Manchester United.

El martes, la jornada también empezará a las 12:45 en Turquía, donde el Galatasaray de Davinson Sánchez jugará contra el Liverpool.

A las tres de la tarde:

