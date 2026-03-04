En vivo
Caribe  / Mundial de fútbol prende las alertas del INS por posible importación de casos de sarampión

Mundial de fútbol prende las alertas del INS por posible importación de casos de sarampión

Actualmente hay tres reportes de contagio importados, todos provenientes de México: dos atendidos en Bogotá y uno en Bucaramanga.

