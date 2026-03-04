Mundial de fútbol prende las alertas del INS por posible importación de casos de sarampión

En la mira del Instituto Nacional de Salud en Colombia está la masiva dinámica de entrada y salida de colombianos y turistas que se avecina en los próximos meses con el inicio del Mundial de fútbol de la Fifa 2026, debido a la alarma epidemiológica que hay en sus países anfitriones Estados Unidos, Canadá y México en el aumento de los casos de Sarampión.

Desde el Norte-Centro Histórico de Barranquilla afirmó la directora de la INS, Diana Pava, que es casi inevitable el aumento de los casos de Sarampión en el territorio nacional por la alta demanda migratoria que habrá en ese tiempo.

En efecto, actualmente hay tres reportes de contagio importados, todos provenientes de México: dos atendidos en Bogotá y uno en Bucaramanga.

“A epidemiológico, un riesgo representa una probabilidad. Es decir, evaluando el comportamiento de la región, sí podemos esperar que ingresen más casos porque va a haber movilización de personas. Por eso es importante revisar las medidas epidemiológicas con anticipación, pero la alerta está omitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para todos los países, incluso hay países de Europa que ya han perdido la certificación. Ósea, el riesgo y la probabilidad es latente, estamos preparados”, declaró a Blu Radio.



Desde que se conoció el primero de estos contagios se activó una articulación con las secretarías de salud departamentales para la identificación de más casos. Ahora mismo, no hay fallecimientos, ni hospitalizaciones y tampoco han presentado síntomas las personas que han establecidos contacto con los tres afectados.

La recomendación clara del Instituto es a la vacunación, pues el sarampión puede agravarse si los afectados no tienen las dosis de triple viral: sarampión, rubéola y paperas. Los síntomas empiezan con brotes, siguen con afectaciones neurológicas o incluso la muerte

Además, emitieron una recomendación en los hogares para evitar la recolección de aguas que deriven en criaderos del mosquito Aedes aegypti, cuyas picaduras producen dengue, y con él fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares/articulares y erupciones cutáneas.



Lanzamiento

Las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, fueron entregadas en medio del lanzamiento de los tres nuevos programas de posgrado de la Universidad Simón Bolívar.

Publicidad

Estos son: doctorado en Virología, primero en Latinoamérica en ser ofrecido; doctorado en Inteligencia Artificial, único en la región Caribe; y Maestría en Derecho Público y Privado.

Estos programas serán ofrecidos en modalidad presencial en Barranquilla y fueron concedidos por un término de siete (7) años, cada uno, mediante las resoluciones 5301 y 5303 del 25 de febrero de 2026, firmadas por el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño.

El Doctorado en IA fue aprobado con un plan de estudios de 90 créditos académicos, una duración de tres años y admisión anual de doce (12) estudiantes. El título que otorgará será el de Doctor(a) en Inteligencia Artificial. Por su parte, el Doctorado en Virología contará con 110 créditos académicos, una duración estimada de cuatro años y la admisión anual de 10 estudiantes.

Publicidad

El rector José Consuegra Bolívar señaló que la aprobación de ambos programas representa un paso en el fortalecimiento de la investigación de alta calidad en la región Caribe y el país.

"Con estos dos nuevos doctorados, la Universidad Simón Bolívar reafirma su compromiso con la formación doctoral y la generación de conocimiento en áreas que inciden directamente en el desarrollo científico, tecnológico y sanitario del país”, afirmó.

Con los nuevos doctorados, la Universidad Simón Bolívar amplía su oferta académica a 140 programas en sus sedes de Barranquilla y Cúcuta: 39 pregrados y 101 posgrados, incluyendo 30 maestrías y 12 doctorados. Desde la próxima semana estarán abiertas las inscripciones para el mismo.