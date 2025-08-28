Davinson Sánchez: A la Selección Colombia "se le respeta hoy por lo que ha hecho"

Las Eliminatorias Sudamericanas están cada vez más cerca y será esta última fecha la que defina los cupos que faltan para clasificar al Mundial 2026. Al respecto habló Davinson Sanchéz, quien aseguró que el objetivo de la Selección Colombia es claro: ganar y estar en la cita mundialista el próximo año.

Actualmente, Davinson milita en el Galatasaray de Turquía, con el que renovó contrato hace poco. El defensor se refirió a su buen inicio de temporada con el club, donde ha sido titular en tres partidos, pero también enfatizó los grandes retos que tiene ahora con la Selección.

En diálogo con la Federación Colombiana de Fútbol (FCFF) destacó un cambio significativo en la dinámica de trabajo con el cuerpo técnico, liderado por el técnico Néstor Lorenzo. Según Davinson, la experiencia y el tiempo han transformado muchos hábitos, acercando más a los jugadores y al equipo técnico.

“Ya entendemos que la Selección no solamente es el ratito o la convocatoria como tal cuando nos juntamos”, afirmó. Esto, sobre los convocados que, antes de reunirse, se preparan en sus respectivos clubes.

Davinson Sánchez Foto: AFP

Añadió que el cuerpo técnico se mantiene “todo el tiempo enviando información, todo el tiempo analizando cómo los rivales se desempeñan” en sus ligas y demás; la cercanía se mantiene a través de reuniones y análisis post-partido, reconociendo que todo es muy dinámico y que el trabajo no cesa tras una convocatoria.



Colombia, una selección espetada a nivel mundial

Davinson Sánchez expresó con orgullo cómo estos nuevos hábitos y la consistencia en el trabajo han moldeado a la Selección Colombia, según insistió. En ese sentido, mencionó que eso ha permitido al equipo convertirse en una potencia reconocida globalmente.

“Ha hecho que seamos la selección que somos hoy, ¿no? Una selección a vencer, una selección fuerte a nivel del mundo; se le respeta hoy por lo que ha hecho y lo que queremos es seguirlo haciendo”, manifestó.

Publicidad

El defensor subrayó que el rendimiento individual de cada jugador en sus clubes “potencia al colectivo”, lo cual es un factor crucial cuando finalmente juegan juntos.



Partido contra Bolivia: una final mundialista

Mirando hacia el futuro inmediato, se pronunció sobre el próximo partido contra Bolivia por Eliminatorias, un encuentro que podría sellar la clasificación de Colombia al Mundial. Para él y para el equipo, este no es un partido cualquiera.

Foto: Instagram @fcfseleccioncol

“Es un partido de Mundial para nosotros”, aseguró.

Recalcó que el objetivo “es ir a la a la Copa del Mundo y competir” como se ha venido haciendo, a pesar de los “aciertos y desaciertos” que puedan surgir.

Publicidad

“Estoy totalmente seguro que, todos juntos, con una buena energía, creando esa sinergia que necesitamos como como país, vamos a llegar a los Copa del Mundo y vamos a ser protagonistas”, sentenció.