Macron exige que Edmundo González lidere la transición en Venezuela

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reaccionó con fuerza a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y puso sobre la mesa un mensaje claro: Venezuela necesita una transición política y debe ser liderada por Edmundo González Urrutia, a quien París reconoce como presidente electo tras los comicios de 2024. Para el mandatario francés, la caída del chavismo abre una oportunidad histórica que no puede desperdiciarse.

En un pronunciamiento difundido a través de su cuenta en X, Macron evitó cualquier referencia crítica a la operación militar estadounidense y centró su mensaje en el futuro político del país caribeño, subrayando la importancia de respetar la voluntad popular.



Macron celebra el fin del régimen de Nicolás Maduro

Macron fue contundente al afirmar que “el pueblo venezolano está ahora libre de la dictadura de Nicolás Maduro”, capturado junto a su esposa con la intención de ser juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. A su juicio, se trata de un momento que debe ser motivo de alivio y esperanza para millones de venezolanos.

El presidente francés sostuvo que Maduro “confiscó el poder y pisoteó las libertades fundamentales”, lo que, según dijo, constituyó un ataque directo contra la dignidad del pueblo. Por eso, insistió en que el escenario actual representa una ruptura con años de autoritarismo y crisis institucional.

Edmundo González, el llamado a liderar la transición

En su mensaje, Macron fue enfático al señalar que “la próxima transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”. En ese contexto, expresó su expectativa de que Edmundo González Urrutia, a quien considera legítimamente elegido en 2024, “pueda asegurar esa transición lo antes posible”.

Para Francia, González es la figura llamada a encauzar el proceso político y a devolverle estabilidad al país, siempre bajo principios democráticos y sin imposiciones externas.

Macron aseguró que mantiene conversaciones con sus socios regionales y que Francia está “totalmente movilizada y vigilante”, especialmente para proteger a sus ciudadanos ante la incertidumbre. Sin embargo, horas antes, el canciller francés había cuestionado la operación militar estadounidense por vulnerar el principio de no uso de la fuerza.

Pese a esa diferencia, París mantiene su postura: ninguna salida duradera puede construirse sin el respaldo del pueblo venezolano y sin un liderazgo legítimo al frente de la transición.