Abelardo De La Espriella: “Hay votos suficientes para derrotar a Cepeda si nos unimos”

Tras los recientes resultados electorales que han reconfigurado el mapa político en Colombia, el abogado y ahora candidato presidencial, Abelardo De La Espriella, ofreció un análisis contundente sobre el futuro de la contienda hacia la Casa de Nariño.

En diálogo con Mañanas Blu, De La Espriella aseguró que, a pesar del avance de ciertos sectores, la unidad de la derecha y el centro-derecha es el único camino para evitar la continuidad del modelo actual.



Lanzamiento en el "fortín" del Pacto Histórico

El candidato anunció que su campaña presidencial iniciará formalmente con un evento masivo este jueves en la Plaza de Toros de Cali, donde además revelará quién será su fórmula vicepresidencial. La elección de la capital del Valle no es casualidad; De La Espriella la calificó como un acto simbólico de resistencia política.

“Queremos hacerlo allá de manera simbólica... ese es el fortín del Pacto Histórico y hay que entrar allá al fortín de ellos a romper esa hegemonía con presencia”, afirmó el abogado.

Según explicó, su intención es demostrar que puede movilizar personas “sin buses, sin tamales, sin políticos, sin plata”.



Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia // Fotos: AFP

Unidad con el Centro Democrático y respeto por Uribe

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue su relación con el expresidente Álvaro Uribe y la candidata Paloma Valencia. De La Espriella desmintió cualquier tipo de fractura con el uribismo, calificando a Uribe como "un padre" y un "monstruo" de la política

Asimismo, hizo un llamado vehemente a sus seguidores para evitar ataques internos contra otros candidatos que defiendan la institucionalidad. “Hay votos suficientes para derrotar a Cepeda si nos sumamos todos. Por eso es tan importante cuidar la relación. No hay nada escrito. Todo puede pasar”, enfatizó

El candidato fue claro en su disposición de apoyar a sus aliados si las circunstancias lo requieren: “Si Paloma pasa a la segunda, yo le cargo la maleta y si yo paso a la segunda, estoy seguro que ella se viene conmigo”.



El peso de Salvación Nacional y el debate de las encuestas

De La Espriella destacó el desempeño de Salvación Nacional, partido que, según sus cifras, logró más de 1.100.000 votos en todo el país, obteniendo cuatro curules al Senado y dos a la Cámara en Bogotá.

Para él, este resultado es "épico" y comparó su fenómeno con el inicio de la carrera política de Javier Milei en Argentina. Finalmente, el candidato arremetió contra las firmas encuestadoras, especialmente Invamer, a la que calificó de "fraude" y "fiasco" por sus proyecciones previas. En su lugar, validó los datos de Atlas Intel, asegurando que esa medición le otorga un "empate técnico" con Iván Cepeda.

Escuche aquí la entrevista: