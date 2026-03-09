En vivo
Elecciones Colombia 2026 / Abelardo De La Espriella: "Hay votos suficientes para derrotar a Cepeda si nos unimos"

Abelardo De La Espriella: “Hay votos suficientes para derrotar a Cepeda si nos unimos”

De La Espriella destacó el desempeño de Salvación Nacional, partido que, según sus cifras, logró más de 1.100.000 votos en todo el país, obteniendo cuatro curules al Senado y dos a la Cámara en Bogotá.

