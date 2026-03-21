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Blu Radio  / Mundo  / Irán impacta con misiles el sur de Israel: más de 120 heridos, varios en estado grave

Irán impacta con misiles el sur de Israel: más de 120 heridos, varios en estado grave

Uno de ellos cayó en la localidad de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y causó 47 heridos, entre ellos un niño de 10 años grave y una mujer en estado moderado.

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