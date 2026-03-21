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Blu Radio  / Mundo  / EEUU e Israel atacan instalación nuclear iraní

EEUU e Israel atacan instalación nuclear iraní

La agencia añadió que "no se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos" en la zona, situada en el centro de Irán.

Natanz-afp.jpg
Esta imagen satelital, distribuida por Planet Labs PBC en 2026, muestra edificios dañados en la instalación nuclear de Natanz, cerca de Natanz, provincia de Isfahán, en el centro de Irán, el 3 de marzo de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, que culminaron con el asesinato del líder supremo iraní, y la república islámica respondió con un bombardeo de misiles contra los estados del Golfo e Israel.
AFP PHOTO / (C) 2026 PLANET LABS PBC
Por: AFP
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Actualizado: 21 de mar, 2026

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