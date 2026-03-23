Así funcionan los nuevos drones iraníes que atacan a Israel y captan la atención del mundo

El despliegue tecnológico en los cielos de Oriente Medio ha dado un giro radical con la aparición en escena de herramientas de aviación no tripulada que parecen sacadas de una película de ingeniería avanzada. Recientemente, se ha difundido material audiovisual que pone el foco sobre el lanzamiento de una flotilla de drones de última generación, los cuales han sido protagonistas en acciones dirigidas hacia puntos estratégicos, específicamente en las inmediaciones del aeropuerto Ben Gurión, la principal terminal aérea de Israel.

Estamos hablando de piezas de alta tecnología diseñadas para cubrir distancias que desafían la logística convencional. Uno de los nombres que más resuena en estos reportes es el del Arash 2.

Este dron no solo destaca por su diseño aerodinámico, sino por una capacidad operativa impresionante: posee un alcance de 2.000 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esa distancia permite que el equipo sea lanzado desde puntos muy remotos y aun así logre alcanzar objetivos precisos, como ocurrió con una instalación vinculada a la industria aeronáutica situada justo al lado del aeropuerto Ben Gurión.

Las imágenes captadas por la Guardia Revolucionaria muestran el momento exacto en que decenas de estos aparatos son enviados al aire, creando una estampa que subraya la magnitud del arsenal disponible. Lo que hemos visto hasta ahora, según fuentes locales, es apenas la punta del iceberg de un inventario mucho más vasto.



La operación no se limitó a un par de unidades aisladas, sino que se describió como una auténtica lluvia de proyectiles y dispositivos que cruzaron el firmamento. Este evento no ocurrió en el vacío, ya que se enmarca en una serie de intercambios de fuerza donde también se ha mencionado el uso de misiles capaces de evadir sistemas de defensa tradicionales como los Patriot.

La sofisticación de estos ataques sugiere que la tecnología de drones ha alcanzado un nivel de madurez donde la detección y la intercepción se vuelven retos constantes para cualquier sistema de seguridad.

El panorama se vuelve aún más complejo cuando observamos las reacciones en otros puntos del mapa. Mientras estos drones surcaban el aire, se reportaban acciones contra complejos estratégicos, incluyendo centros de energía nuclear en territorio iraní por parte de fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel, a lo cual Teherán respondió alcanzando ciudades con centros nucleares importantes.

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La escala de estas operaciones ha llevado a que se hable de ataques de gran envergadura contra la capital iraní, Teherán, marcando un ritmo de eventos que no da respiro a los analistas internacionales.

Incluso dentro de las esferas militares de las potencias involucradas, como en el caso de Estados Unidos, existe un debate interno sobre las estrategias a seguir. Algunos efectivos han manifestado sus dudas respecto a las tácticas implementadas en esta región, lo que añade una capa de incertidumbre sobre cómo evolucionará la situación en los próximos días.

Lo cierto es que el Arash 2 y sus contrapartes han demostrado que la distancia ya no es un impedimento para la proyección de fuerza. Con un alcance tan extendido, estos drones de última generación se posicionan como el elemento central de una nueva era tecnológica donde la precisión y el largo alcance definen quién tiene la ventaja en el aire