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Así funcionan los nuevos drones iraníes que atacan a Israel y captan la atención del mundo

Este dron no solo destaca por su diseño aerodinámico, sino por una capacidad operativa impresionante: posee un alcance de 2.000 kilómetros.

Así funcionan los nuevos drones iraníes que atacan a Israel y captan la atención del mundo
Así funcionan los nuevos drones iraníes que atacan a Israel y captan la atención del mundo
Por: Margarita Bedoya
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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