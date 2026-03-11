En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Cuarto heridos en ataque iraní con drones en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái

Cuarto heridos en ataque iraní con drones en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái

"Las autoridades confirmaron que dos drones se estrellaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), causando heridas leves a dos personas de nacionalidad ghanesa y una de nacionalidad bangladesí, y heridas moderadas a una persona de nacionalidad india", dijo la oficina de prensa del Gobierno en un comunicado en X.

