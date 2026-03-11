En vivo
Bogotá

Tractocamión y vehículo particular protagonizan trancones en el norte de Bogotá

Un accidente entre un tractocamión y un carro particular en la Autopista Norte genera trancones en la mañana de este miércoles en Bogotá.

