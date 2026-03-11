Tractocamión y vehículo particular protagonizan trancones en el norte de Bogotá

La movilidad de la mañana del miércoles 11 de marzo en Bogotá ya ha presentado afectaciones. Y es que un siniestro sobre la Autopista Norte genera trancones para miles de usuarios que buscan llegar a sus lugares de trabajo y colegios.

De acuerdo con lo revelado por Bogotá Tránsito, sobre las 05:34 de la mañana se registró un accidente entre un tractocamión y un vehículo particular en la Autopista Norte con calle 210, en sentido sur - norte. Aunque las autoridades y el Grupo Guía se encuentran en el lugar buscando aligerar la movilidad, las afectaciones siguen generando demoras, por lo que se ha recomendado a los conductores movilizarse por la carrera 7.

#GestiónDelTráfico



[06:11 a.m.] #MovilidadAhora | 👮Grupo Guía gestiona el tráfico en el corredor de la Autopista Norte con calle 210, en sentido Norte - Sur.



🔴Ruta alterna: Carrera 7.



🧐Se registra congestión vehicular. 🛣Paso a un carril de la calzada. https://t.co/tjlkDJJd1k pic.twitter.com/BiSWRWx8Ub — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 11, 2026

Más accidentes en Bogotá

En la noche del 10 de marzo, un accidente afectó la movilidad en las cercanías del norte de Bogotá. La Secretaría de Movilidad dio a conocer que una camioneta tipo SUV chocó contra los maletines de separación de una de las obras que se llevan a cabo a la altura de la calle 182A.



El vehículo cayó en una zanja ubicada cerca del separador, terminando casi de lado, justo antes de una estructura de las estaciones del sistema TransMilenio.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, el siniestro obligó a modificar la ubicación de los maletines y la flota de TransMilenio fue forzada a utilizar el carril mixto mientras se levantaba el vehículo, lo que ocasionó un fuerte trancón en la Autopista Norte.

[08:50 p.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta siniestro vial en la localidad de Usaquén, automóvil pierde el control e impacta contra material de señalización de obra, en la autopista Norte con calle 182A.



Se asigna unidad de @TransitoBta, grúa y ambulancia. pic.twitter.com/WhXzsMm6dd — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 11, 2026