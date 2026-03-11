Medios estatales favorecieron al Gobierno durante la campaña electoral: MOE UE

Durante la presentación del balance de las elecciones del 8 de marzo, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, Esteban González Pons, se refirió al papel que tuvieron los medios de comunicación y las plataformas digitales en el desarrollo de la campaña política.

La MOE UE advirtió que, aunque la cobertura mediática durante la campaña electoral en Colombia fue pluralista, también fue polarizada.

“La misión de monitoreo observó que los medios estatales dedicaron una cobertura más favorable al presidente, al Gobierno y a los partidos que apoyaban, mientras que los medios privados ofrecieron una cobertura algo más equilibrada entre las diferentes fuerzas políticas”, aseguró González Pons.

Iván Cepeda gana la consulta del Pacto Histórico y será candidato en el Frente Amplio Foto: AFP / @GloriaFlorezSI

El informe de la misión señala que la televisión y la radio estatales, “que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en la cobertura de campañas”, centraron gran parte de su agenda informativa en las actividades del presidente y de los ministros del Gobierno.



“También favorecieron al Pacto Histórico y a la Consulta Frente por la Vida. La cobertura de la campaña de los partidos de la oposición fue limitada y, a menudo, en tono negativo”.

Por su parte, aseguran que los canales y emisoras de radio privados dedicaron menos espacio al presidente y al Gobierno que los medios estatales y, en muchos casos, lo hicieron con un tono crítico.

Votación elecciones legislativas. Foto: Registraduría

“Sin embargo, la cobertura de la oposición y de los partidos de izquierda y progubernamentales fue más equilibrada en cuanto al tiempo, aunque más negativa en cuanto al tono en el caso de estos últimos”.

La misión también destacó que, aunque los medios nacionales ofrecieron una cobertura pluralista del proceso electoral, incluyendo entrevistas, debates y seguimiento a las candidaturas al Congreso, en varias regiones del país la campaña tuvo poca presencia en medios locales, especialmente en zonas poco pobladas.

Además, los observadores reportaron denuncias sobre posibles presiones o injerencias por parte de autoridades locales, del Gobierno o de candidatos en algunos medios de comunicación regionales.