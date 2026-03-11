En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / “Los colegios estarán abiertos”: Secretaría de Educación responde al paro de maestros en Bogotá

“Los colegios estarán abiertos”: Secretaría de Educación responde al paro de maestros en Bogotá

La secretaria de Educación, Julia Rubiano, aseguró que los colegios públicos de Bogotá funcionarán pese al paro convocado por maestros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad