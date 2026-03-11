“Los colegios estarán abiertos”: Secretaría de Educación responde al paro de maestros en Bogotá

La jornada escolar de este jueves 12 de marzo mantiene en expectativa a miles de familias en Bogotá. Más de 700.000 estudiantes de colegios públicos están pendientes de saber si tendrán clase o no, luego de que el sindicato de maestros convocara a un paro distrital de 24 horas.

Mientras la Asociación Distrital de Educadores (ADE) ratificó la movilización, desde la Secretaría de Educación de Bogotá enviaron un mensaje de tranquilidad a los padres de familia. Según la entidad, las instituciones educativas seguirán funcionando durante la jornada.

“Los colegios de la ciudad estarán abiertos”, afirmó la secretaria Julia Rubiano en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, al referirse a la convocatoria del sindicato.



Paro de maestros en Bogotá genera incertidumbre en colegios

Estudiantes de colegio en Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

El paro fue anunciado por la ADE como una forma de protesta frente a lo que consideran un deterioro en las condiciones de la educación pública en la ciudad. Según el sindicato, la movilización podría afectar a más de 400 colegios distritales.



La presidenta del gremio ha señalado que existen problemas relacionados con cargas administrativas para los docentes y con las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo.

Sin embargo, desde el Distrito sostienen que el derecho a la educación debe prevalecer. Por eso, el llamado a los profesores es a que participen en las movilizaciones sin afectar la jornada escolar. “Nuestra tarea como Secretaría es velar por el derecho a la educación, además derecho prevalente de los niños, las niñas y jóvenes de la ciudad”, explicó Rubiano.



Distrito pide a maestros protestar en contrajornada

La Secretaría de Educación propuso que los docentes que deseen participar en las movilizaciones lo hagan después de cumplir con su jornada laboral.

La idea, según la funcionaria, es evitar que los estudiantes pierdan clases. No obstante, reconoció que en algunos casos podría haber afectaciones puntuales en ciertos grupos o cursos. “Puede haber una afectación de grupos, de clases en algunos colegios, pero los colegios van a estar abiertos y pendientes de recibir a los estudiantes”, explicó.

Publicidad

Por esa razón, el Distrito recomendó a los padres de familia mantenerse en contacto con los rectores o coordinadores de cada institución para confirmar cómo será la jornada en cada caso.



Qué pasará con las clases si los docentes participan en el paro

La secretaria también explicó que los docentes que participen en el paro durante su horario laboral deberán reponer el tiempo de clase.

Según el plan del Distrito, esa reposición se realizaría el sábado 14 de marzo en los casos en que se presenten ausencias. Si no se cumple con la reposición, la Secretaría aplicaría medidas administrativas, entre ellas descuentos salariales.

Mientras tanto, el Distrito insiste en mantener el diálogo con el magisterio. “La invitación es a que podamos reactivar esas mesas y seguir conversando”, concluyó Rubiano.