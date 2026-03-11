La peligrosa práctica de comer plástico: reto viral para adelgazar que preocupa a médicos y padres

Una nueva tendencia viral en redes sociales, originada en China y difundida rápidamente en plataformas digitales y redes sociales está generando preocupación entre especialistas en salud y padres de familia. Se trata de la llamada “dieta de comer plástico”, una práctica que propone envolver alimentos en film transparente, masticarlos para experimentar su sabor y luego escupirlos, con la idea de disfrutar de la comida sin ingerir calorías.

Aunque para algunos usuarios de internet parece una forma sencilla de evitar el aumento de peso, nutricionistas y médicos advierten que se trata de una práctica inútil para adelgazar y potencialmente peligrosa para la salud.



Una falsa sensación de saciedad

Expertos en nutrición explican que la sensación real de saciedad no depende únicamente de masticar alimentos. El cuerpo humano regula el apetito a través de complejos procesos hormonales que se activan cuando los nutrientes llegan al sistema digestivo.

Hormonas como la leptina y la grelina, junto con péptidos intestinales como el GLP-1, envían señales al cerebro para indicar cuándo el organismo ha recibido suficiente alimento. Cuando la comida se mastica pero no se ingiere, estos mecanismos no se activan correctamente.

Por ello, aunque la persona pueda sentir una leve satisfacción momentánea al saborear el alimento, el organismo no registra que haya sido alimentado, lo que puede provocar hambre poco después.



Riesgos de la peligrosa práctica

Más allá de su supuesta ineficacia para perder peso, la práctica también implica riesgos concretos. Durante la masticación, existe la posibilidad de ingerir accidentalmente fragmentos del plástico que envuelve el alimento.



Esto puede provocar desde irritaciones en el sistema digestivo hasta una obstrucción intestinal que requiera atención médica. En casos más graves, el plástico podría causar asfixia si se bloquea la vía respiratoria.

Otro riesgo señalado por investigadores es la posible ingesta de microplásticos. Estas diminutas partículas, presentes en muchos productos plásticos, han sido detectadas en tejidos humanos en estudios recientes y se investigan sus posibles efectos en la salud, incluidos procesos inflamatorios y riesgos cardiovasculares.

Desde el punto de vista clínico, la tendencia recuerda a la conducta conocida como “masticar y escupir”, observada en personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia.

Este comportamiento busca disfrutar del sabor de la comida sin consumir calorías, pero puede reforzar una relación poco saludable con la alimentación y aumentar la obsesión por el control del peso.

Especialistas advierten que la normalización de este tipo de retos virales, especialmente entre adolescentes y jóvenes, podría favorecer la aparición o agravamiento de problemas alimentarios.



Recomendaciones médicas

Los expertos coinciden en que la pérdida de peso saludable no se logra mediante tendencias virales ni soluciones rápidas. Las recomendaciones médicas continúan basándose en hábitos respaldados por evidencia científica: una alimentación equilibrada, actividad física regular y educación nutricional.

Más allá de los riesgos físicos inmediatos, los especialistas advierten que convertir la comida en algo que debe evitarse o “simularse” refleja una relación distorsionada con la alimentación. Comer no solo implica obtener nutrientes, sino también compartir, disfrutar y mantener un vínculo saludable con la comida.