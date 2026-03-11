Viviendas resultaron gravemente afectadas por bombardeo donde fue abatido alias 'Ramiro'

Temor y daños en viviendas hubo en zona rural de Ituango donde se llevó a cabo el reciente bombardeo del Ejército al campamento del frente 18 de las disidencias de las Farc, donde murió alias 'Ramiro'. Los ciudadanos están en hermetismo

Momentos de angustia para la población civil en varias zonas rurales del municipio de Ituango, especialmente la vereda San Luis, donde se adelantó la operación de más de 30 horas desarrollada por parte de la fuerzas militares contra un campamento del frente 18 de las disidencias de las Farc donde murió el máximo cabecilla, alias ‘Ramiro’.

En medio del temor las comunidades han optado por el silencio y salvaguardar sus vidas, debido a que se escucharon varias rafagas de fúsil y explosiones.

Blu Radio conoció algunos testimonios de habitantes que prefieren proteger su identidad por seguridad, frente a las secuelas que ha dejado la intervención. Algunas viviendas campesinas han sido blanco de disparos generando daños en puertas, techos y zonas como cocinas donde aumenta el riesgo de explosiones por material combustible.



"Ellos dicen que les dañaron las ollas, y eso, el baño se lo dañaron, el tanque se lo dañaron, ese techo lo dañaron, y y, gracias a dios, no lo tocaron, porque donde fue allí, le entra una bala, ya, paila. Entonces, es interior nuevo, que ellos estaban ahí, en la casa, encerrados", señalaron desde la zona.

A raíz de esta situación no se descarta que puedan registrarse casos de desplazamientos y confinamientos de comunidades campesinas que tratan de resguardar su integridad.

Publicidad

También se han conocido en las últimas horas mensajes anónimos de residentes de este territorio donde piden a la fuerza pública mayor respeto por la comunidad y viviendas de familias donde hay niños y adultos mayores.