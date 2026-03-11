En vivo
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Santanderes / Restablecen la energía en 17 municipios del sur de Santander tras una semana de apagón

Restablecen la energía en 17 municipios del sur de Santander tras una semana de apagón

La empresa informó que este miércoles fue puesto nuevamente en operación el transformador, equipo que había presentado una falla y que dejó sin energía a miles de usuarios.

