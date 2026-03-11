Restablecen la energía en 17 municipios del sur de Santander tras una semana de apagón

Luego de una semana de afectaciones en el suministro eléctrico, la Electrificadora de Santander logró restablecer completamente y de manera continua el servicio de energía en 17 municipios del sur del departamento, tras superar las fallas registradas en la subestación de Barbosa.

La empresa informó que en la madrugada de este miércoles 11 de marzo fue puesto nuevamente en operación el transformador de 115 kV de la subestación, equipo que había presentado una falla y que dejó sin energía a miles de usuarios en esta zona de Santander durante varios días.

De acuerdo con el comunicado oficial, el restablecimiento del servicio fue posible gracias al trabajo coordinado entre el personal técnico de la compañía y empresas contratistas, quienes adelantaron las pruebas necesarias y la instalación del transformador que permitió energizar nuevamente las subestaciones de Barbosa, Sucre y Vélez.

Con la entrada en funcionamiento de este equipo, se normalizó el suministro de energía en los municipios de Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Chipatá, El Peñón, Florián, Guavatá, Güepsa, Jesús María, La Paz, La Belleza, Puente Nacional, Sucre, San Benito y Vélez.



La empresa precisó que durante la mañana de este miércoles continuaban trabajos puntuales en algunas zonas rurales de estos municipios, donde fue necesario realizar maniobras locales para garantizar que el servicio quedara completamente restablecido.

Durante la emergencia, la Electrificadora de Santander también contó con el apoyo de la Electrificadora de Boyacá y de EPM, entidades que contribuyeron con alternativas técnicas para energizar de manera temporal a algunos usuarios mientras se solucionaba la falla principal.

La compañía igualmente destacó el respaldo de la empresa Industrias Explorer, que apoyó el suministro, transporte e instalación del transformador requerido para restablecer el servicio.

