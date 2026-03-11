Alerta roja en cuatro ríos de Santander por riesgo de desbordamiento

Las intensas lluvias que se registran en varias zonas de Santander mantienen en alerta a las autoridades y organismos de socorro ante el riesgo de deslizamientos de tierra y el aumento en los niveles de algunos ríos del departamento.

De acuerdo con el director de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres de Santander, Eduard Sánchez, durante las últimas horas se han presentado precipitaciones de moderadas a fuertes en el Magdalena Medio santandereano y la provincia Yariguíes, por lo que se mantiene especial atención en municipios como Betulia, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Sabana de Torres y el sector del Bajo Rionegro.

Según el reporte oficial, varios ríos del departamento permanecen en alerta roja debido al aumento de sus caudales. Entre ellos se encuentran el río Carare, el río Opón, el río Lebrija y el río Sogamoso, lo que obliga a mantener vigilancia permanente por parte de las autoridades locales y organismos de socorro.

A esta situación se suma la alerta roja por riesgo de deslizamientos de tierra en municipios como Betulia, Encino y El Carmen de Chucurí, en medio de un panorama nacional en el que al menos 15 departamentos se encuentran en riesgo por este tipo de emergencias asociadas a la temporada de lluvias.



Las intensas precipitaciones también han generado afectaciones en zonas rurales. En los municipios de Encino y Coromoro, las lluvias acompañadas de granizo provocaron deslizamientos de tierra, desbordamientos de quebradas, daños en viviendas y graves afectaciones en cultivos agrícolas.

#Video Así fue la fuerte granizada que afectó varias viviendas, vías y cultivos en los municipios de Encino y Coromoro, Santander. "Esto es un diluvio", dijo un campesino #MañanasBlu pic.twitter.com/pqTXZe8kyO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 11, 2026

En Coromoro, la situación más crítica se presenta en las veredas Fincal, Pueblo Viejo y Guachavita. Allí, campesinos reportaron que el agua comenzó a brotar en zonas inusuales de potreros, alimentando arroyos que incrementaron de forma repentina el caudal de varias quebradas.

Este fenómeno generó deslizamientos de tierra e incluso una pequeña avalancha que afectó vías rurales y puso en riesgo a varias familias campesinas del sector.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente de las condiciones climáticas y hacen un llamado a las comunidades que habitan en zonas de alto riesgo para que permanezcan atentas a cualquier cambio en el terreno o aumento súbito en el nivel de los ríos y quebradas, y reporten de inmediato cualquier emergencia a los organismos de socorro.