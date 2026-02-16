En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta por deslizamiento que amenaza con destruir viviendas en Rionegro, Santander

Alerta por deslizamiento que amenaza con destruir viviendas en Rionegro, Santander

Son al menos 25 viviendas las que se encuentran en riesgo por un deslizamiento de tierra en la vereda Bambú de Rionegro, Santander.

Publicidad

Publicidad

Publicidad