Registrador aclara polémica por espacios en blanco en formulario E14: “Se ha hecho por décadas”

En medio de la recta final hacia las elecciones del próximo 8 de marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, salió al paso de la controversia generada por la instrucción impartida a los jurados de votación sobre cómo diligenciar el formulario E-14, documento clave en el proceso de escrutinio electoral en Colombia.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el funcionario fue enfático en señalar que la directriz de dejar en blanco las casillas donde los partidos no obtienen votos “se ha hecho por décadas” y no constituye ningún riesgo de fraude, como lo sugirió el presidente Gustavo Petro en redes sociales.

Esa instrucción se ha dado por décadas en Colombia. Con esa misma instrucción se llevaron a cabo las pasadas elecciones presidenciales afirmó Penagos.

¿Qué es el formulario E-14 y por qué es clave en las elecciones?

El formulario E-14 es el acta electoral que diligencian los jurados de votación una vez concluye el conteo de los votos en cada mesa. Este documento contiene el número de votos obtenidos por cada partido o candidato y sirve como base para el preconteo y el escrutinio oficial.



La polémica surgió luego de que el presidente Petro cuestionara que se dejaran casillas en blanco en el E-14, argumentando que ello podría abrir la puerta a manipulaciones posteriores. Frente a ello, el registrador explicó que marcar con equis, tachones o círculos los espacios sin votos genera dificultades técnicas.

“Hace cuatro años esos E-14 donde no obtenían votos se llenaban de equis y tachones. Eso generó serias dificultades en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio”, sostuvo.

Penagos precisó que la instrucción actual busca evitar problemas en la lectura óptica y en la publicación de las actas, las cuales serán digitalizadas y puestas a disposición de la ciudadanía. “Dejarlos en blanco es la posibilidad para que no se generen contratiempos en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio”, reiteró.

Registrador Hernán Penagos presenta el nuevo formulario E14 Foto: Registraduría Nacional

Publicidad

Transparencia electoral y control ciudadano

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la garantía de transparencia en el proceso electoral. El registrador recordó que en cada mesa hay seis jurados de votación, testigos electorales designados por los partidos, delegados de la Procuraduría y observadores internacionales.

Pensar que 800.000 jurados se van a conectar para circunstancias de esta naturaleza es, sin lugar a dudas, desconocer cómo funciona el proceso afirmó.

Además, explicó que los testigos pueden tomar fotografías de cada E-14 al momento de su diligenciamiento, lo que permite comparar posteriormente las actas publicadas en la página oficial de la Registraduría. “No hay ninguna posibilidad de que se alteren las actas electorales porque hay fotos de ellas y porque se van a digitalizar”, aseguró.

Publicidad

Penagos también fue contundente al señalar dónde, a su juicio, radican los verdaderos riesgos para la democracia: “¿Sabe dónde está el fraude? El fraude está en la compra de votos, en la intervención de recursos públicos en campañas, en el constreñimiento al elector. Ahí es donde está el fraude en Colombia”.

Córdoba y la contingencia por la ola invernal

Más allá de la controversia por el E-14, la Registraduría enfrenta retos logísticos en el departamento de Córdoba, especialmente en Montería, debido a las inundaciones provocadas por la ola invernal. Algunos puestos de votación han sido afectados o utilizados como albergues.

El registrador anunció jornadas especiales de identificación para ciudadanos que perdieron su cédula. “No se está cobrando por la obtención del documento en razón a la tragedia”, indicó.

Asimismo, descartó por ahora la suspensión o aplazamiento de elecciones en esa región. “Estamos buscando mecanismos alternativos para trasladar los puestos y las mesas. Vamos a garantizar que la gente pueda salir a votar sin dificultades”, enfatizó.

Jurados de votación y testigos electorales

De cara al 8 de marzo, ya fueron sorteados cerca de 860.000 jurados de votación, quienes se encuentran en proceso de capacitación desde el 9 de febrero. Penagos hizo un llamado a asistir a las jornadas formativas: “Si no lo hacen, pueden ser sujetos de sanción, pero además es fundamental que entiendan cómo se cuentan los votos y cómo se diligencian las actas”.

En cuanto a los testigos electorales, recordó que son designados exclusivamente por los partidos y candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. “Puede haber cerca de 35 testigos por cada mesa de votación. La gente que está alrededor del proceso electoral es muy grande”, explicó.

Resultados y orden del preconteo

Sobre la entrega de resultados, el registrador detalló que el preconteo se realizará en tres fases: primero las consultas populares, luego el Senado de la República y finalmente la Cámara de Representantes. La Registraduría realizará simulacros adicionales antes de la jornada para verificar el funcionamiento del sistema.

Publicidad

“Desde lo operativo y lo gerencial estamos muy organizados y todo ha funcionado muy bien”, concluyó.