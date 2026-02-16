En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Registrador aclara polémica por espacios en blanco en formulario E14: “Se ha hecho por décadas”

Registrador aclara polémica por espacios en blanco en formulario E14: “Se ha hecho por décadas”

El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a las críticas del presidente Petro sobre el diligenciamiento de las actas electorales y garantizó transparencia en las elecciones del 8 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad