Todo está definido para que consulta del Pacto Histórico se mantenga: registrador Hernán Penagos

El Registrador nacional Hernán Penagos señaló que se mantiene la consulta interna del Pacto Histórico para este 26 de octubre tal y como estaba previsto y que por ahora no habrá modificación al calendario electoral.

Informó que el censo electoral es de más de 39 millones de ciudadanos habilitados para sufragar.

Las declaraciones fueron hechas en medio de su participación en el Congreso Colombiano de la Construcción que se realiza en Barranquilla, en el que explicó que tanto el Ministerio de Defensa como la Fuerza Pública ya tienen listo el operativo de seguridad, así como el material electoral y la logística.

“Cerca de 20.000 mesas de votación se abrirán el próximo domingo. La registraduría llevará a cabo todo el proceso de procesamiento de la información, más de 110.0000 jurados de votación capacitados para llevar a cabo el escrutinio de mesa y después de las 4 de la tarde los jurados contarán los votos, definirán los resultados a través de las actas electorales y la registraduría llevará el proceso de difusión y de consolidación de la información”, señaló.

El registrador enfatizó en que no se reportan alertas que puedan afectar el desarrollo normal de la jornada electoral.



“El pasado domingo se instalaron todas las mesas y puestos de votación sin dificultades de orden público, esperamos que este domingo sea igual. El sábado tendremos reunión del Puesto de Mando Unificado y el domingo recorreremos algunos departamentos junto con el ministro de Defensa”, señaló.

En cuando al costo de la consulta indicó que esta convocatoria está dividida en dos valores, los costos operativos que están cerca de $140.000 millones y otros $60.000 millones en gastos administrativos.

Finalmente, hizo un llamado al sector privado para que cumpla con el deber de entregar los listados de empleados entre 18 y 60 años, con el fin de realizar sorteos más amplios y transparentes para la selección de jurados de votación.