¿Qué llevó a Daniel Quintero a renunciar a la consulta interna del Pacto Histórico?

Una vez confirmado que el Pacto Histórico sí participará de la consulta interpartidista para definir su candidato presidencial, vale la pena preguntarse, por qué el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se “bajó” de la posibilidad de medirse en las urnas con Iván Cepeda y Carolina Corcho el próximo 26 de octubre.

Una primera posibilidad es que los crecientes escándalos de corrupción que rodean a Quintero Calle hayan hecho insostenible su participación en la consulta del petrismo, sobre todo porque ha crecido la molestia de un importante sector del Pacto Histórico con el protagonismo que venía alcanzando el exalcalde de Medellín adentro de ese movimiento político.

El hecho más reciente está relacionado con las revelaciones de Noticias Caracol, sobre la presunta vinculación de Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, en el entramado de corrupción que presuntamente desangró las finanzas de Medellín y con posibles irregularidades con la entrega de un lujoso apartamento en poder de la Sociedad de Activos Especiales.

Pero el caso de Miguel Quintero no es el único, el propio Daniel Quintero hoy está en etapa de juicio, acusado de los delitos de interés indebido en la celebración de contrato, prevaricato por acción y peculado por apropiación, relacionados con el presunto cambio irregular del POT para beneficiar a terceros en el predio Aguas Vivas.



Las otras hipótesis sobre las causas de la renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto del 26 de octubre tienen que ver con la lectura de sondeos internos que mostrarían malos resultados frente a Iván Cepeda y Carolina Corcho o la posibilidad de quedar inhabilitado para participar en la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026.

A propósito, tras una extraña defensa que hizo el presidente Gustavo Petro anoche en sus redes sociales de su gobierno frente al caso de Miguel Quintero, vale la pena preguntarse si fue el propio jefe de Estado quien le pidió a Daniel Quintero que se bajara de la consulta del Pacto.

En ese convulsionado escenario político, no hay que dejar de lado la advertencia de la Misión de Observación Electoral según la cual, citando la ley 1475 de 2011, el hecho de que Daniel Quintero no haya renunciado a tiempo a ser candidato en la consulta del Pacto, lo inhabilita para participar en la consulta del Frente Amplio que se realizará en marzo de 2026.