SAE niega uso de penthouse por Miguel Quintero: "No hay documentos que lo soporten”

Siguen dando de qué hablar los chats que en las últimas horas reveló Noticias Caracol de un grupo de Whatsapp entre el hermano del exalcalde, Miguel Quintero, el exsubdirector del AMVA Álvaro Villada (imputado por un presunto caso de corrupción en Metroparque) y Sebastián Ortega, hijo de cacique político, William Ortega.

Esta vez fue la Sociedad de Activos Especiales la que salió a dar explicaciones en esta polémica, pues en las mencionadas conversaciones se habló de un penthouse administrado por la entidad, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín y que al parecer fue entregado a Miguel Quintero Calle para ser el lugar para reuniones entre los involucrados.

Ante estas versiones sobre una presunta ocupación del inmueble por parte de Quintero Calle, la entidad aclaró que no hay documentos que respalden la existencia de ningún contrato entre él y la administración de la propiedad horizontal. La SAE indicó que solicitó información al edificio Sierraalta, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta. Además, precisó que el inmueble está priorizado para su venta por parte de la Dirección Comercial, motivo por el cual no está disponible para arriendo.

Miguel Quintero y su hermano Daniel Quintero // Foto. X @MigueAQuintero

"Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del inmueble. Queda en el poblado, tiene quinientos cuadrados", aseguró Miguel Quintero en un audio de Whatsapp, parte de las conversaciones conocidas en las últimas horas.



Ante la situación, la SAE explicó a través de un comunicado que el apartamento 1602 del edificio Sierralta está bajo administración de la entidad desde junio de 2003, como parte de un proceso de extinción de dominio por un caso asociado al narcotráfico.

También aclaró que mediante una resolución, en noviembre de 2019 el bien fue entregado en administración al depositario (una persona natural o jurídica que administra bienes) Uver Giraldo Muñoz Valencia, quien recibió el inmueble el 14 de febrero de 2020 y lo tuvo a su cargo hasta el 22 de noviembre de 2021, cuando este fue removido y la SAE retomó la administración directa del bien el 17 de enero de 2022, indicando que desde entonces su estado es desocupado.

Volviendo a los mencionados chats, vale la pena mencionar que luego de hablar de algunos arreglos a la vivienda, Miguel Quintero envió una foto días después en la que aparece en el penthouse con Jorge Liévano, exgerente de Metroparques y hoy imputado por un presunto caso de corrupción. Pero según las conversaciones, este no sería el único inmueble que usaba Miguel con el fin de realizar reuniones, ya que también habría utilizado otro inmueble en El Poblado para reunirse, incluso, con el mismo Sebastian Ortega.