Piden al CNE investigar y sancionar a Daniel Quintero tras renuncia a consulta de Pacto Histórico

Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue presentada una queja por incumplimiento, perjuicio económico e inhabilidad tras la renuncia del exalcalde de Medellín Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico que se hará el 26 de octubre, en todo el país; la queja fue presentada por Ximena Echavarría y Nicolás Dupont.

En el documento señalan que Quintero renunció a la consulta del Pacto Histórico generando un impacto presupuestal directo sobre el Estado, pues los tarjetones ya se imprimieron, pero también señalan que los partidos que hacen parte del Pacto deben reponer recursos.

"La renuncia del precandidato, realizada de manera unilateral e intempestiva, produjo un riesgo cierto de detrimento patrimonial, al impedir el aprovechamiento del material electoral y de la logística ya financiada con recursos públicos. Esta situación se ajusta a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que obliga a los partidos, movimientos y candidatos a reintegrar los gastos en que la organización electoral hubiere incurrido en caso de renunciar", dice el documento presentado al CNE.

Además la queja, señala que Quintero quedó inhabilitado para las presidenciales, pues quienes participen en una consulta no pueden inscribirse como candidatos por otra organización política en el mismo proceso electoral. A esto, agregan que, si algún partido recibió anticipos para la financiación de la consulta con la renuncia del exalcalde de Medellín, tienen la obligación legal de devolver los montos no justificados.



Con Daniel Quintero, Pacto Histórico alista consulta presidencial para el 26 de octubre Foto: AFP

"El señor Daniel Quintero Calle, al inscribirse y aceptar las condiciones de la consulta, quedó jurídicamente vinculado a esa colectividad. Su posterior renuncia no extingue ese vínculo, sino que activa la inhabilidad prevista por la ley, impidiéndole participar como candidato en cualquier otra organización política durante el proceso electoral de 2026. Además, su retiro constituye un incumplimiento de las reglas del proceso de selección democrática, que puede ser investigado administrativamente por el Consejo Nacional Electoral", se lee en la queja.

Ante esta situación, se hicieron varias solicitudes al Consejo Nacional Electoral. Primero, que se inicie formalmente una investigación administrativa respecto de la renuncia de Quintero. También que haya una investigación administrativa contra los partidos que inscribieron al exalcalde de Medellín para la consulta.

"Que, una vez comprobadas las infracciones, se impongan las sanciones correspondientes, conforme a los artículos 8, 10 y 12 de la Ley 1475 de 2011, la Ley 130 de 1994 y las resoluciones reglamentarias del CNE. Que se determine el monto total del detrimento patrimonial, con base en los informes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se ordene su recuperación mediante cobro coactivo o deducción de la financiación estatal de los partidos responsables, conforme al inciso final del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011", dice el documento sobre las solicitudes.