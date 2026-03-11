Fuertes lluvias con granizo generan emergencias en Encino y Coromoro, Santander

Las intensas lluvias acompañadas de granizo registradas recientemente provocaron varias emergencias en zonas rurales de los municipios de Encino y Coromoro, donde comunidades campesinas reportaron deslizamientos de tierra, desbordamiento de quebradas, afectaciones en viviendas y graves daños en cultivos agrícolas.

En el municipio de Coromoro, la situación más crítica se registra en las veredas Fical, Pueblo Viejo y Guachavita, donde las fuertes precipitaciones provocaron que el agua brotara en zonas inusuales de potreros, alimentando arroyos que incrementaron de manera repentina el caudal de las quebradas.

Este fenómeno desencadenó deslizamientos de tierra e incluso una pequeña avalancha que afectó la infraestructura vial rural y puso en riesgo a varias familias campesinas del sector.

Según el reporte preliminar de las autoridades locales, al menos tres viviendas resultaron afectadas por la fuerza del agua y el lodo. Una de las familias debió evacuar su vivienda de manera inmediata debido al riesgo estructural y actualmente se encuentra a salvo en casa de familiares.



Además, el tránsito por varias vías rurales permanece seriamente comprometido debido al material arrastrado por las corrientes, lo que dificulta el acceso a algunas veredas y genera preocupación entre los habitantes de la zona.

Las autoridades también reportaron deslizamientos que mantienen bloqueados algunos tramos de carreteras veredales, así como daños en cultivos agrícolas, situación que impacta directamente la economía de las familias campesinas.

Ante la emergencia, para este miércoles está prevista una visita técnica y una reunión extraordinaria del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, con el fin de evaluar la magnitud de las afectaciones y definir las acciones para la atención de los damnificados y la recuperación de las vías afectadas.

#EnDesarrrollo Fuertes lluvias con granizo provocan emergencias en los municipios de Encino y Coromoro. Reportan vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra, desbordamiento de quebradas, daños en cinco viviendas y cultivos agrícolas #MañanasBlu pic.twitter.com/p5BPpbTa2Q — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 11, 2026

Los organismos de socorro y autoridades locales mantienen el monitoreo de las quebradas y zonas inestables de Santander, mientras hacen un llamado a la comunidad para reportar cualquier nueva emergencia y evitar transitar por sectores con riesgo de deslizamientos debido a la persistencia de las lluvias en la región.

