Cundinamarca

En una encomienda fueron encontradas cerca de 500 pastillas de metanfetamina

El destino de esta caja era el municipio de Girardot, Cundinamarca. En el traslado un perro antinarcóticos llamado Tomy los encontró.

