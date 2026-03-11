En una encomienda fueron encontradas cerca de 500 pastillas de metanfetamina

En la bodega de una empresa de encomiendas fue encontrado un paquete que, en su interior, tenía cerca de 500 pastillas rosadas dentro de una bolsa plástica, que según las autoridades corresponde, presuntamente, a metanfetamina. De acuerdo con la Policía de Cundinamarca, este paquete iba desde Villavicencio, Meta, hasta Girardot, Cundinamarca.

“Al proceder con la verificación exhaustiva del envío, los uniformados hallaron en su interior una (1) bolsa plástica que contenía aproximadamente 479 pastillas de color rosado. Tras el análisis preliminar, se determinó que, por sus características físicas, el cargamento corresponde a metanfetamina”, asegura el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

La bolsa negra forrada en la que se transportaba esta droga sintética fue detectada por un perro antinarcóticos llamado Tomy en medio de varios paquetes de esta bodega de la empresa de repartición. Ante esto, autoridades aseguran que este cargamento iba destinado para ser vendido y distribuido en sectores cercanos a colegios del municipio, por lo cual celebran que estas dosis hayan sido incautadas oportunamente.

Las autoridades aseguran que ya comenzaron las investigaciones, ya que el material recogido fue entregado a entidades judiciales para verificar y comprobar los remitentes y destinatarios de la encomienda.