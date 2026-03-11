Debuta carro híbrido ligero, que hace más de 800km con un tanque y compite con Duster, Yaris y más

La marca francesa Citroën anunció la llegada a Colombia de dos nuevos modelos con tecnología híbrida ligera. Se trata de las versiones C3 MHEV MAX y C3 Aircross MHEV MAX, vehículos que buscan ampliar la oferta de carros electrificados en el país.

Aunque ambos modelos forman parte de la misma ofensiva de producto, uno de los que más llama la atención es el C3 Aircross MHEV MAX, un SUV del segmento B que entra a competir en el segmento más luchado en Colombia e introduce un sistema híbrido de 48 voltios y promete autonomías superiores a los 800 kilómetros con un tanque de combustible.



¿Cómo es el Citroën C3 Aircross MHEV MAX?

El C3 Aircross MHEV MAX se posiciona dentro del segmento de SUV compactos, donde compite con modelos conocidos del mercado como Renault Duster, Toyota Yaris Cross y otras alternativas familiares.

Citroën C3 Aircross MHEV MAX

El modelo utiliza un motor turbo de 1.2 litros combinado con un sistema híbrido de 48V, lo que permite alcanzar una potencia cercana a los 143 caballos y un torque de 230 Nm.

Este sistema se gestiona mediante una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades (eDCT), que integra el apoyo del motor eléctrico en diferentes momentos de la conducción.



De acuerdo con prensa especializada en España, el vehículo puede superar los 800 kilómetros de autonomía combinada, con consumos cercanos a 5,3 o 5,4 litros cada 100 kilómetros bajo el ciclo de medición WLTP.

Además, la tecnología híbrida ligera permite que el carro circule en modo eléctrico durante parte de la conducción urbana, gracias a un sistema de recarga automática que aprovecha la energía generada durante el frenado o la desaceleración.

Citroën C3 Aircross MHEV MAX

Uno de los aspectos que Citroën destaca del C3 Aircross es que ofrece un baúl de 460 litros, que puede ampliarse hasta 1.600 litros al abatir los asientos traseros.

En el interior también incorpora una pantalla táctil de 10,25 pulgadas con conectividad inalámbrica para dispositivos móviles, además de distintos elementos de asistencia a la conducción.

En términos de seguridad, el SUV incluye:



Seis airbags (frontales, laterales y de cortina)

Control electrónico de estabilidad (ESP)

Frenos ABS con repartidor electrónico

Asistente de arranque en pendiente

Cámara de reversa y sensores de estacionamiento

También incorpora anclajes ISOFIX con Top-Tether para la instalación de sillas infantiles.



El otro modelo híbrido que llegó al país

Junto al Aircross también se presentó el C3 MHEV MAX, una SUV compacta que utiliza un sistema híbrido similar.

Este modelo combina un motor turbo de 1.2 litros con un sistema eléctrico de 48 voltios, entregando una potencia cercana a 109 caballos y utilizando la misma transmisión automática de doble embrague.

Según Citroën, esta tecnología permite que el vehículo funcione en modo eléctrico durante cerca del 50 % del tiempo en conducción urbana, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de combustible.