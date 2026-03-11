Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y de diferentes regiones de Colombia. Su popularidad se explica por la variedad de modalidades de juego, los costos accesibles y la facilidad para reclamar los premios, factores que han impulsado la participación y la consulta diaria de resultados por parte de miles de jugadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 11 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta disponibles. Cada una ofrece probabilidades de acierto diferentes y premios variables, permitiendo que los jugadores elijan la opción que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.
Entre las modalidades más populares se encuentran:
Gracias a esta variedad, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas con probabilidades de acierto más altas.
El costo de las apuestas es otro de los factores que ha favorecido el crecimiento del Chontico Día. Los valores autorizados hacen posible que personas con distintos presupuestos participen sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Los montos establecidos para jugar son:
Este rango brinda flexibilidad a los jugadores, quienes pueden decidir cuánto dinero destinar al juego según sus posibilidades o su forma de apostar.
Las personas que resulten ganadoras en el sorteo deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de reclamación del premio.
Para cobrar un premio es necesario presentar los siguientes documentos:
El proceso de reclamación puede variar dependiendo del monto ganado:
Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones favoritas entre los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados de este popular sorteo.