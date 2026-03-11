Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y de diferentes regiones de Colombia. Su popularidad se explica por la variedad de modalidades de juego, los costos accesibles y la facilidad para reclamar los premios, factores que han impulsado la participación y la consulta diaria de resultados por parte de miles de jugadores.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 11 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades de apuesta disponibles. Cada una ofrece probabilidades de acierto diferentes y premios variables, permitiendo que los jugadores elijan la opción que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.

Entre las modalidades más populares se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: permite ganar acertando las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se obtiene premio si coinciden las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): basta con acertar la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, el sorteo permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas con probabilidades de acierto más altas.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo de las apuestas es otro de los factores que ha favorecido el crecimiento del Chontico Día. Los valores autorizados hacen posible que personas con distintos presupuestos participen sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Los montos establecidos para jugar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango brinda flexibilidad a los jugadores, quienes pueden decidir cuánto dinero destinar al juego según sus posibilidades o su forma de apostar.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras en el sorteo deben dirigirse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos obligatorios

Para cobrar un premio es necesario presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos según el valor del premio

El proceso de reclamación puede variar dependiendo del monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: solo se exige el tiquete original y el documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los requisitos anteriores junto con una certificación bancaria vigente.

Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones favoritas entre los jugadores del suroccidente colombiano que consultan diariamente los resultados de este popular sorteo.