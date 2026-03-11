En vivo
Elecciones Colombia 2026  / En motos y con máscaras: Sondra Macollins inscribió candidatura presidencial ante la Registraduría

En motos y con máscaras: Sondra Macollins inscribió candidatura presidencial ante la Registraduría

La candidata independiente Sondra Macollins quedó oficialmente inscrita con más de 1,13 millones de firmas validadas y presentó su fórmula vicepresidencial.

Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

