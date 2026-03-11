En motos y con máscaras: Sondra Macollins inscribió candidatura presidencial ante la Registraduría

En medio de una escena poco habitual frente a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la candidata independiente Sondra Macollins inscribió oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República, respaldada por 1.131.555 firmas ciudadanas que fueron validadas por la autoridad electoral.

La llegada de la aspirante estuvo acompañada por varios ciudadanos que se movilizaron en motocicletas y utilizaron máscaras similares a las de la serie La Casa de Papel, una puesta en escena con la que su campaña buscó simbolizar, según explicaron, a los ciudadanos que sienten que no tienen representación dentro del sistema político.

Los invisibles seremos muchos.... pic.twitter.com/PyGuRqWnNN — Sondra Macollins (@SondraMacol) March 10, 2026

Con la validación de las firmas y la inscripción oficial ante la Registraduría, Macollins quedó habilitada para participar en la contienda presidencial como candidata independiente, en lo que su equipo ha presentado como una campaña bajo el concepto de “la candidata anónima”.

Durante la jornada también quedó oficializada su fórmula vicepresidencial, el abogado Leonardo Karam Helo, magíster en seguridad pública, con experiencia en seguridad ciudadana, análisis de riesgos, videovigilancia y formación en ciberseguridad y ciberdefensa.



Tras completar el trámite de inscripción, la candidata aseguró que el respaldo de más de un millón de ciudadanos refleja, según dijo, el interés de sectores de la población por participar en una alternativa distinta a las estructuras políticas tradicionales.