Atacan con drones corregimiento de Mondomo, Cauca

Habitantes del corregimiento de Mondomo, en el departamento del Cauca, reportaron este miércoles un ataque con explosivos, lanzados desde drones, durante horas de la mañana, lo que preocupó a la población, ya que hay niños en los colegios en medio del ataque.

“Las clases se estaban adelantando normalmente y hay mucha población civil en el centro del casco urbano de Mondomo. El miedo se apodera de las personas que están aquí que practicamente salieron la mayoría en búsqueda de sus hijos que están estudiando en el casco urbano. Esto quiere decir que en estos momentos los niños están refugiados en las escuelas y colegios por las detonaciones”, señaló Felipe Castillo, personero de Santander de Quilichao.

Horas antes, la Policía también había sido blanco de un ataque con drones en el municipio de Cajibío. Ahí, las disidencias de las Farc lanzaron siete explosivos contra la estación, generando múltiples daños a la infraestructura y provocando lesiones a un adolescente de 17 años.



La situación de inseguridad en la vía panamericana cada vez más preocupa a los usuarios de este corredor, pues el pasado martes, en otro sector del departamento del Cauca, en el Patía, un convoy militar fue atacado con explosivos, hecho donde murió el soldado profesional Ferney Ramos y otros dos militares resultaron heridos

Sobre Mondomo

Hay que decir que Mondomo es un corregimiento del municipio de Santander de Quilichao, ubicado a un lado de la vía Panamericana, entre Cali y Popayán.