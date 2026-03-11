En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atacan con drones corregimiento de Mondomo, Cauca

Atacan con drones corregimiento de Mondomo, Cauca

El hecho se registró en horas de la mañana, jornada en la que varios niños están en clases.

