Nuevo ataque con drones contra la Policía en Cajibío, Cauca

Son cuatro explosivos los que han sido lanzados desde drones contra la estación de Policía ubicada en la cabecera del municipio de Cajibío, norte del departamento del Cauca. La población civil evacuó las viviendas y el comercio cerró sus puertas en el centro del casco urbano.

Las autoridades todavía no entregan el balance preliminar de este nuevo ataque terrorista, que sucede horas después de la emboscada a una patrulla del Ejército, sobre la vía Panamericana, en zona rural del municipio de El Patía. Ese ataque dejó un soldado muertos y dos heridos.



Ataques anteriores

Hay que recordar que este mismo municipio fue atacado con drones el pasado 18 de enero y ese día hubo destrucción en casas y en el hospital local.

Finalmente, autoridades revelaron que en la zona delinquen las disidencias de alias "Iván Mordisco".

Vea en video el ataque con drones escuchado desde zona urbana de Cajibío:

