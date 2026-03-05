En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hasta anti drones instalará EPM en Hidroituango para evitar riesgos de disidencias de 'Calarcá'

Hasta anti drones instalará EPM en Hidroituango para evitar riesgos de disidencias de 'Calarcá'

El alcalde Federico Gutiérrez indicó que EPM avanza en adquirir equipos para prevenir cualquier riesgo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad