Hasta anti drones instalará EPM en Hidroituango para evitar riesgos de disidencias de 'Calarcá'

Amenazas de drones en Hidroituango no solo sería por parte del frente 36 de las disidencias de ‘Calarcá’: otras estructuras estarían con intereses y capacidades de hacer sobrevuelos en la central. El alcalde Federico Gutiérrez indicó que EPM avanza en adquirir equipos para prevenir cualquier riesgo.

En Antioquia sigue la polémica por recientes sobrevuelos de drones en Hidroituango que pertenecerían al frente 36 de las disidencias de las Farc y que obligó a aplazar una reciente visita de autoridades con medios de comunicación a la central.

Y es que tras la denuncia por parte del alcalde Federico Gutiérrez de un nuevo sobrevuelo en la noche del pasado lunes 2 marzo, ahora suman otras amenazas por parte del mismo grupo armado. El mandatario advirtió que hay otras estructuras de esta organización interesadas en este tipo de intimidaciones.

“Tenemos información que no solo es el frente 36 de las FAR, el que estaría haciendo, por ejemplo, estos sobrevuelos con drones. Estaríamos hablando ya también de otros bloques de las FAR que estuvieran también tratando de tener influencia en esa zona y en esa área”, afirmó.



Autoridades de seguridad en Antioquia no desestiman este tipo de situaciones, pues aseguran que todos o casi todos los grandes grupos armados con presencia en el departamento y en especial esa zona del Norte cuentan con drones para cometer ataques. Así lo indicó el secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez.

“Los tiene el ELN, los tiene la Farc, tanto el frente 18 como el 36, como el 24, como el cuarto. El cuarto lo acaba de de demostrar con el asesinato la semana pasada de esta familia. Los tiene el Clan del Golfo”, dijo.

Ante este panorama y riesgos para la central de generación de energía, como presidente de la Junta Directiva de EPM, el alcalde Gutiérrez indicó que avanzan las gestiones por parte de la compañía de servicios públicos para adquirir los elementos necesarios que permitan prevenir cualquier riesgo en materia de seguridad para la megaobra que avanza en la construcción de sus últimas cuatro de ocho unidades de generación.

Durante sus más recientes declaraciones sobre el tema, Federico Gutiérrez insistió que la fuerza pública recomendó cancelar la visita tras una llamada entre las 9:30 p.m. y las 10:00 p.m. el pasado domingo, por lo que pidió también mayor articulación en materia de información a la fuerza pública.