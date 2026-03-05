En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Superservicios inspeccionó el embalse Topocoro y descarta riesgos aguas abajo

Superservicios inspeccionó el embalse Topocoro y descarta riesgos aguas abajo

La inspección en Topocoro hace parte de una serie de recorridos que adelanta la Superintendencia por los principales embalses del país, luego de las lluvias atípicas registradas en los últimos meses.

Apertura de compuertas embalse de Topocoro.jpg
Isagén abre compuertas del embalse Topocoro
Imagen suministrada pro Isagen. Apertura de compuertas embalse de Topocoro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad