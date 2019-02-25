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Blu Radio  / Hidrosogamoso

Hidrosogamoso

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Isagén prepara unidades en Hidrosogamoso para garantizar energía ante fenómeno de El Niño

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Comfenalco Santander inaugura Parque Acuático Los Trinitarios, el más grande de Topocoro

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Superservicios inspeccionó el embalse Topocoro y descarta riesgos aguas abajo

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Inician vertimientos en Hidrosogamoso por crecientes en la cuenca del río Sogamoso

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Alerta por posible vertimiento en Hidrosogamoso por aumento del nivel del embalse Topocoro

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Inundaciones aguas abajo de Hidrosogamoso tras apertura de compuertas: cultivos afectados

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Isagen abre compuertas de Hidrosogamoso por alto caudal del río tras lluvias constantes

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Isagen alerta posible apertura de compuertas de Hidrosogamoso por creciente de ríos

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Santanderes

Isagen levanta alerta amarilla en el embalse Topocoro tras disminución de lluvias

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Santanderes

Isagen advierte posible apertura de compuertas por altos niveles en embalse Topocoro

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