Icetex anuncia subsidio temporal a la tasa de interés de más de 170.000 beneficiarios

Luego de que el Gobierno destinara más de $50.000 millones en recursos adicionales para el Icetex, la entidad anunció que, desde octubre, implementará un subsidio temporal a la tasa de interés que beneficiará a más de 170.000 colombianos que actualmente tienen créditos educativos.

La medida tendrá vigencia hasta que se agoten los recursos establecidos por el Estado y busca reducir temporalmente el costo de los créditos para quienes cumplan con las condiciones establecidas por la entidad.

“Con hechos estamos logrando nuevos beneficios para que los colombianos que están pagando su crédito tengan una importante reducción en la tasa de interés y un impacto positivo en su economía y la de su familia. Estamos con las personas que contaron con el apoyo del Icetex para estudiar y la Patria Milagro los está apoyando con medidas que se están materializando”, destacó el presidente del Icetex, Richard Caicedo.

Icetex Foto: Icetex

¿Quiénes pueden acceder al subsidio del Icetex?

De acuerdo con la entidad, más de 170.000 beneficiarios podrán recibir este alivio. Para acceder, deberán cumplir con un requisito principal: tener el crédito al día y haber demostrado un buen comportamiento de pago durante los últimos meses.



El beneficio se verá reflejado directamente en el recibo de pago de los beneficiarios. Durante el periodo de aplicación de la medida, los créditos seleccionados tendrán una liquidación de tasa de interés equivalente a IPC + 0 puntos, lo que representará una reducción temporal en el costo financiero.

“Aún hay mucho por recuperar, pero juntos vamos a fortalecer la entidad. Seguiremos trabajando para encontrar soluciones, generar alivios y acompañar a quienes han confiado en nosotros para sacar adelante sus proyectos de vida”, agregó Caicedo.

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Esta sin duda es una gran ayuda para los beneficiarios y así aliviar de manera temporal este pago, además de seguir apostando por la educación de miles de jóvenes en todo el país.