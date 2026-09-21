Icesi abre becas para jóvenes de todo el país de hasta el 100% del plan de estudios

La Universidad Icesi de Cali abrió una nueva convocatoria de becas dirigida a jóvenes de todo el país que buscan acceder a programas de educación superior y que cuentan con destacados resultados académicos. Los beneficios pueden cubrir entre el 30 % y el 100 % del valor de la matrícula, de acuerdo con los criterios establecidos por la institución.

La institución cuenta actualmente con 24 programas de pregrado en áreas como Administración, Economía, Ingeniería, Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Salud, Humanidades y Diseño. Su modelo educativo busca relacionar las capacidades e intereses de los estudiantes con las necesidades de las organizaciones del futuro.

Uno de los componentes de esta propuesta es la posibilidad de construir trayectorias académicas personalizadas y flexibles. Los estudiantes pueden desarrollar su formación dentro de una disciplina específica o combinar conocimientos de diferentes áreas, de acuerdo con sus intereses y objetivos profesionales.

Becas empresariales de la Universidad Icesi

Dentro de las alternativas disponibles se encuentran las Becas Empresariales, desarrolladas mediante alianzas con compañías del país. Este programa busca respaldar a jóvenes talentosos que cuentan con recursos económicos limitados o que se han destacado por su excelencia académica. Los beneficios son otorgados con el respaldo de benefactores de la Universidad Icesi, quienes contribuyen a ampliar las posibilidades de acceso de jóvenes colombianos a una formación universitaria.

Además de las opciones empresariales, la institución dispone de diferentes programas de apoyo financiero. Las condiciones y porcentajes de cada beneficio dependen de los requisitos establecidos para cada convocatoria.

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Las familias interesadas pueden consultar la información correspondiente a las becas institucionales y sus requisitos en la página habilitada por la universidad: consulta de becas institucionales de la Universidad Icesi.

Para conocer específicamente las oportunidades correspondientes a las Becas Empresariales, los aspirantes pueden ingresar a la convocatoria dispuesta por la institución: convocatoria de Becas Empresariales de la Universidad Icesi.

La propuesta académica de la Universidad Icesi también contempla oportunidades de formación internacional. La institución mantiene convenios con más de 300 universidades alrededor del mundo, lo que permite a sus estudiantes acceder a experiencias académicas en otros países, fortalecer el dominio de idiomas y ampliar su experiencia cultural y profesional.

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Varios de sus programas cuentan además con acreditaciones fuera de Colombia. Estos procesos están orientados a garantizar que los títulos cumplan con estándares internacionales. Otro de los elementos de su modelo curricular es la posibilidad de complementar el pregrado con certificaciones específicas de competencias valoradas en el mercado laboral que pueden desarrollarse junto con empresas y organizaciones aliadas.

Una convocatoria dirigida a jóvenes de todo el país

La convocatoria está dirigida a estudiantes con excelentes resultados en la prueba Saber 11 y un desempeño académico destacado durante su trayectoria escolar. Para determinar el porcentaje de financiación, la Universidad Icesi contempla aspectos como el estrato económico, los ingresos familiares y la excelencia académica.

El respaldo del sector empresarial y la propuesta académica de la Universidad Icesi hacen parte de los elementos que la institución destaca dentro de su oferta educativa. De acuerdo con la información proporcionada para esta convocatoria, sus graduados cuentan con una alta tasa de empleabilidad tanto en Colombia como en otros países.

Para los aspirantes interesados en acceder a una de las becas, la universidad dispone además de asesoría personalizada durante el proceso. El acompañamiento incluye orientación vocacional, información sobre los programas académicos y guía para realizar la postulación a los beneficios económicos disponibles.

La información sobre las becas, requisitos, términos y condiciones puede consultarse directamente en la página oficial de la Universidad Icesi: Becas Universidad Icesi.