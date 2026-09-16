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MinEducación abre nuevas investigaciones a la Fundación San José por presuntas irregularidades

La entidad busca establecer si hubo fallas recurrentes en el otorgamiento de títulos, el manejo de registros calificados y el pago a docentes, entre otros aspectos.

Fundación San José
Fundación San José
Foto: Fundación San José
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

El Ministerio de Educación abrió dos nuevas investigaciones administrativas preliminares contra la Fundación de Educación Superior San José, sus directivos y órganos de administración y control. Las actuaciones se basan en hallazgos identificados durante las labores de inspección y vigilancia realizadas por el Ministerio.

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Entre los aspectos que serán revisados están presuntas fallas en el otorgamiento de títulos, la falta de información al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, y el posible funcionamiento de programas en condiciones diferentes a las autorizadas en sus registros calificados.

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“En dichos informes se consignan hallazgos relacionados con presuntas fallas en el otorgamiento de títulos, omisión de información al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), posible desarrollo de programas en condiciones no autorizadas en sus registros calificados”, dijo el Ministerio en su comunicado.

También se investiga la publicidad de programas cuyos registros calificados estarían vencidos y posibles pagos por hora cátedra inferiores al mínimo establecido por la Ley 30 de 1992.

El Ministerio también encontró situaciones relacionadas con la conformación y el funcionamiento de los órganos de dirección y control de la institución.

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Las investigaciones involucran al representante legal, el rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales que hayan tenido responsabilidades en la institución.

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“La apertura de estas investigaciones no se limita a la revisión de tres casos particulares de posibles otorgamientos de títulos sin el lleno de los requisitos, objeto de actuaciones anteriores, sino que parte de indicios sobre una posible práctica recurrente y sistemática al interior de la institución, cuya existencia y alcance deberán ser esclarecidos”, agregó el Ministerio.

Además, el Ministerio advierte que la nueva investigación busca establecer si pudo existir una práctica recurrente o sistemática dentro de la fundación.

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