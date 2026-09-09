“Tenemos un déficit de $4,85 billones en la cartera del sector Trabajo”: ministra Natalia López

La ministra del Trabajo, Natalia López, advirtió ante las comisiones económicas del Congreso que el presupuesto previsto para su cartera en 2027 presenta un déficit de cerca de $4,85 billones, explicado principalmente por los recursos requeridos para pensiones.

Según explicó la ministra, las necesidades del sector para el próximo año ascienden a cerca de $63 billones, mientras que el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla $58,172 billones, equivalentes al 92,3 % de lo requerido.

“Tenemos un déficit de $4.85 billones en la cartera del sector trabajo. Señores honorables congresistas, esto obedece en su gran mayoría a las pensiones de los trabajadores de Colombia. (…) El déficit de ese 92.3% está en los 4.84 billones de pesos que hoy estamos necesitando en la cartera para garantizar las pensiones de los colombianos, pero también gastos de inversión y funcionamiento, tanto del ministerio del trabajo como de sus entidades adscritas y vinculadas”, afirmó López.

En el caso de Colpensiones, López señaló que la proyección para 2027 asciende a $96,8 billones, de los cuales cerca de $50 billones corresponderían a ingresos propios y $46 billones a transferencias de la Nación.



“La proyección a 2027 en Colpensiones es de $96.8 billones, 50 billones que recibiría Colpensiones por ingresos propios para el año entrante, y 46 billones de transferencia de la nación. Esa hoy es la necesidad que hay para cubrir 100% las pensiones de los colombianos. En total, 96.959.258 billones de pesos para Colpensiones”, señaló López.

La ministra precisó posteriormente que la cuota de funcionamiento confirmada por Hacienda para 2027 es de aproximadamente $58,17 billones: cerca de $41 billones para Colpensiones, $17 billones para el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) y el remanente para los demás gastos de funcionamiento.

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“Esta distribución deja el faltante de $4.84 billones frente a la necesidad estimada que tiene Colpensiones para el año 2027”, aseguró.

La ministra también se refirió a la situación presupuestal de 2026 y aseguró que existen $5,4 billones apropiados “sin situación de fondo”.

“De tal manera que hemos solicitado al ministerio de hacienda para garantizar el pago de las pensiones de los meses del régimen de prima media de los meses de noviembre y diciembre de este año. Fue lo primero que hicimos una vez asumimos la responsabilidad de liderar la cartera del Ministerio del Trabajo y estamos en proceso de que esos recursos puedan ser tenidos en cuenta y lograr facilitar esa necesidad del mes de noviembre y diciembre para los pensionados”, afirmó.

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López también advirtió un faltante presupuestal en el SENA. Según las cifras presentadas, la entidad tiene asignados $8,13 billones frente a una necesidad estimada de $8,541 billones.

“El SENA es una de las entidades más queridas de los colombianos. El SENA hoy necesita modernizarse, necesitamos revolucionar el SENA, necesitamos garantizar que el SENA cumpla la función que realmente su naturaleza lo implica, necesitamos crear formación para el trabajo de acuerdo a la pertinencia del territorio, Necesitamos lograr suplir esa necesidad que hoy tiene el SENA”, añadió López.

En la Supersubsidio, agregó, la cuota asignada es de $72.742 millones frente a una necesidad de $117.086 millones.

Finalmente, López cuestionó las condiciones en las que, según dijo, recibió la cartera y aseguró que encontró el presupuesto comprometido en un 98 %.

“Un ministerio con contratistas que incluso hoy no se encuentran en el país. Un ministerio que recibe un sistema de cajas de compensación familiar en la peor de las crisis, un ministerio que hoy está necesitando el trabajo en equipo para poder sacarlo adelante”, afirmó.