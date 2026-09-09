Juliana Guerrero llega a preacuerdo con Fiscalía y pagaría 3 años de cárcel: falta decisión del juez

Juliana Guerrero pagaría 3 años de prisión por la falsificación del título universitario de la Fundación San José, según el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación. La investigación estableció que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

El preacuerdo, sin embargo, debe ser aprobado por el juez que lleva el caso antes de que tenga efectos definitivos.

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Durante la negociación con la Fiscalía, Guerrero aceptó responsabilidad por la presentación de los títulos académicos cuestionados y ofreció disculpas por sus actuaciones.

La investigación estableció que habría tenido conocimiento de la presunta falsedad de los documentos académicos que presentó como parte de su hoja de vida dentro del proceso de selección para los cargos relacionados con su formación contable.



Al referirse al caso, Guerrero aseguró que no pretendía justificar sus decisiones ni presentarse como víctima y manifestó su disposición a asumir las consecuencias.

“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente”, puntualizó.

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Juliana pide perdón

Guerrero también hizo referencia a las consecuencias que tendrá el caso y aseguró que espera que su historia no quede únicamente relacionada con el error por el que está siendo procesada.

“Les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar”, relató.

En su declaración, además, habló de las segundas oportunidades y manifestó su intención de demostrar, a través de sus actuaciones futuras, que puede comenzar nuevamente.

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“Creo en las segundas oportunidades, y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”, agregó.