“Pido perdón al país”: Juliana Guerrero acepta responsabilidad por títulos académicos falsos

Tras la negociación de un preacuerdo que contempla una pena de tres años de prisión, Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad por la presentación de títulos académicos falsos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

Durante la audiencia, Guerrero pidió perdón por los hechos y aseguró que no pretendía justificar sus actuaciones ni presentarse como víctima, sino asumir las consecuencias de sus decisiones.

“No estoy aquí para justificarme, ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José, a su fundador, Francisco Pareja, a su vicerrectora académica, Stephanie Camacho, a su rectora, Romelia Añuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto. De igual forma, de manera sincera, le pido perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución. Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país. Sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad”, dijo.

Guerrero también hizo referencia a su fe y a la posibilidad de una segunda oportunidad. “Mi fe en Dios y en Jesús me han enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón. Quiero agradecer profundamente a quienes, a pesar de lo sucedido, no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme con sus palabras y sus actos que las segundas oportunidades existen”.



También reconoció que las equivocaciones no la eximen de responder por sus actuaciones y manifestó su intención de reconstruir su vida después del proceso judicial.

“Les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente como mi, por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. Creo en las segundas oportunidades, y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”.

Publicidad

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación estableció que Guerrero habría tenido conocimiento de la presunta falsedad de los documentos académicos que fueron anexados a su hoja de vida durante el proceso de selección para los cargos relacionados con contaduría pública y gestión contable y tributaria.

El ente acusador precisó que el presunto delito de fraude procesal se habría materializado cuando los documentos fueron cargados en la plataforma correspondiente dentro del proceso administrativo. La Fiscalía también indicó que los documentos tenían características que les otorgaban apariencia de autenticidad, circunstancia que habría facilitado su utilización dentro del trámite.

El caso de Guerrero hace parte de las actuaciones relacionadas con la presentación de estos documentos académicos. Esta misma semana, Luis Carlos Gutiérrez, quien en su momento se desempeñó como secretario general de la Fundación Universitaria San José, fue condenado a tres años de prisión tras la aprobación de un preacuerdo por hechos relacionados con la misma investigación.