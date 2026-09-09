Fiscalía solicita prórroga del principio de oportunidad de Luis Carlos Barreto por caso UNGRD

La Fiscalía solicitó la prórroga del principio de oportunidad concedido a Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Barreto Gantiva permanece vinculado a la investigación por el entramado de corrupción en la UNGRD y fue enviado a prisión por los señalamientos de la Fiscalía sobre su presunta participación en la estructura que, de acuerdo con el ente acusador, era liderada por Olmedo López y Sneyder Pinilla.

En este caso también aparece relacionado César Augusto Manrique Soacha, quien fue director del Departamento Administrativo de la Función Pública durante el Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la Fiscalía, Barreto Gantiva habría tenido un papel en la gestión de recursos relacionados con un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, ANT.



El ente acusador sostiene que su participación habría consistido en gestionar, junto con César Augusto Manrique Soacha, una reunión entre Gerardo Vega, entonces director de la ANT, y Olmedo de Jesús López Martínez, con el propósito de conseguir una reducción de los recursos contemplados en el convenio.

La Fiscalía asegura que su rol en la organización “consistió en conseguir en acopio con César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y Olmedo de Jesús López Martínez, con el propósito de conseguir la reducción de los recursos del convenio celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la ANT, de los cuales lograron reducirse 100 mil millones de pesos, liberando y trasladando la diferencia a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a cambio de que Barreto Gantiva y César Augusto Manrique Soacha direccionaran la contratación que se realizaría por dichos recursos”.

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En el marco de este principio de oportunidad, Barreto Gantiva continúa como testigo de la Fiscalía dentro del proceso. El ente acusador argumentó ante la juez que su colaboración ha permitido avances en la judicialización de otros integrantes de la organización investigada.

La Fiscalía señaló que “se han obtenido avances significativos orientados a la judicialización de distintos integrantes de la organización criminal”. Entre ellos mencionó a Olmedo de Jesús López Martínez, quien se allanó a los cargos luego de su imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

El ente acusador también hizo referencia a los procesos contra Sneyder Pinilla y otros señalados dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en la UNGRD.

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Además de su condición de testigo dentro del proceso, Barreto Gantiva obtuvo un preacuerdo que contempla una pena de cuatro años, nueve meses y 15 días de prisión por los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno en la actuación penal. La decisión se definirá el próximo 22 de septiembre.