Lectura de sentencia contra Olmedo López se realizará el 14 de diciembre por caso UNGRD

Luego de que Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y considerado testigo clave dentro de la investigación por hechos de corrupción en esa entidad, aceptara responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, avanzó ante el Juzgado Cuarto Penal Especializado la audiencia de individualización de la pena.

La diligencia se desarrolla después de que fueran negados dos preacuerdos judiciales y de que López optara por aceptar cargos para someterse a una sentencia anticipada. En esta etapa, las partes presentan sus posiciones frente a la pena que debe imponerse y el lugar en el que deberá cumplirse, decisión que corresponde adoptar al juez.

El abogado José Luis Moreno, defensor de López, solicitó que se reconozcan los beneficios derivados de la aceptación de responsabilidad y de la colaboración de su representado con la justicia. Además, pidió que la pena sea cumplida en una guarnición militar, argumentando razones relacionadas con su seguridad.

Carrotanques para La Guajira Foto: UNGRD

“La determinación de que el señor López pueda cumplir su pena en el lugar de reclusión militar en donde se encuentra hoy en día, señoría, en el caso concreto. Y comparecemos ante su despacho con una certeza jurídica, y es que, en este caso, convergen la colaboración temprana, la reparación, la aceptación unilateral y de material de responsabilidad, elementos que, conforme a la ley y la jurisprudencia, obligan a reconocer el beneficio punitivo, en este caso, de allanamiento a cargo, señoría. Y no pedimos indulgencia, sino exigimos la aplicación estricta de la ley”, sostuvo el abogado.



La defensa también señaló que López habría reintegrado integralmente el dinero que, de acuerdo con el proceso, fue objeto de apropiación irregular. Moreno indicó que se trató de 724 millones de pesos, mediante consignaciones realizadas entre enero y abril de 2025.

“Reintegró integralmente el incremento patrimonial apropiado, los 724.000.000, mediante consignaciones entre enero y abril de 2025, mucho antes de haber realizado estas diligencias, señor Gil. Y ha mantenido una actitud respetuosa y cooperativa durante su privación de la libertad en la guarnición militar. Y estos antecedentes de reintegro también fueron acordados, señoría, desde el 2024, cuando se iniciaron las negociaciones con la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.

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Durante la audiencia, el abogado también destacó la colaboración de López con las autoridades y aseguró que la información entregada por el exdirector de la UNGRD ha permitido avanzar en investigaciones que involucran a funcionarios de alto nivel y exministros del Gobierno de Gustavo Petro.

Carrotanques La Guajira UNGRD Foto: UNGRD

La defensa además puso sobre la mesa las condiciones de seguridad de López y afirmó que se han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntas interferencias del expresidente Gustavo Petro que, según su versión, habrían afectado al exdirector de la UNGRD.

“Hemos presentado unas denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las interferencias que ha podido generar el señor hoy en día, expresidente, pero en su momento presidente, el señor Gustavo Petro. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se tiene semejante poder en contra de un testigo amedrentándolo, tratando de callarnos, intentando sobornarnos, y donde las últimas amenazas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía y que no fueron públicas por peticiones del señor López, fueron amenazas de grupos al margen de la ley, que no lo voy a mencionar por seguridad y la tranquilidad del señor Olmedo López, pasaron los pasos de seguridad que tenía la vivienda del señor Olmedo López a hacer una amenaza que, si continuaba hablando, pues, el siguiente acto es imponer una bomba al señor Olmedo López”, manifestó Moreno.

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Con base en estos argumentos, la defensa pidió que se aplique una rebaja del 50 % por la aceptación de cargos y que se tengan en cuenta la colaboración y las demás actuaciones de López dentro del proceso.

“En ese sentido, que se aplique el 50 % de la rebaja, señoría, que se aplique el descuento del artículo 401, en cuenta esa colaboración, esas manifestaciones de allanamiento y todo lo que hemos manifestado anteriormente”, solicitó el abogado.

Respecto al lugar de reclusión, Moreno pidió que López permanezca en el establecimiento donde actualmente se encuentra: la cárcel y penitenciaría de alta y mediana seguridad para miembros de la fuerza pública, ubicada en el Batallón 13 de Caldas.

Durante una diligencia previa, el propio López aseguró ante el juez que su decisión de aceptar responsabilidad no obedecía a una estrategia para evitar las consecuencias judiciales.

La lectura de la sentencia quedó programada para el próximo 14 de diciembre. La pena que finalmente se imponga será determinada por el juez luego de valorar los argumentos de las partes y las reglas aplicables a la aceptación de cargos y los demás elementos expuestos durante la individualización.