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Fiscalía judicializa a cuatro personas por distribución de material de abuso infantil

Los procesados fueron capturados en Huila, Bolívar, Quindío y Cundinamarca.

Fiscalía judicializa a cuatro personas por distribución de material de abuso sexual infantil
Fiscalía judicializa a cuatro personas por distribución de material de abuso sexual infantil
Foto: suministrada
Por: Manuelita Rodríguez Ortegón
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), judicializó a cuatro personas involucradas en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil. Los casos fueron investigados con apoyo de autoridades nacionales e internacionales y permitieron identificar hechos ocurridos en diferentes regiones del país.

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Una de las investigaciones permitió la captura de Leonardo Muñoz Claros, en Pitalito, Huila, y José Raúl Sabalza Cortés, en Cartagena, Bolívar. El procedimiento se realizó en articulación con la Dijín de la Policía Nacional y autoridades de Aragón, España.

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De acuerdo con la Fiscalía, ambos hombres habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos con contenido sexual que involucraba a menores de edad. A Muñoz Claros se le atribuye la distribución de 1.223 videos, mientras que Sabalza Cortés, presuntamente, habría recibido y difundido este material.

En otro de los casos, con información de la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) de INTERPOL, permitió ubicar en Armenia, Quindío, a una mujer que fue presentada ante un juez de control de garantías. Según la investigación, la mujer presuntamente habría realizado registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija cuando la niña tenía aproximadamente un año.

La Fiscalía también informó sobre un cuarto caso, detectado en Soacha, Cundinamarca, a partir de una alerta de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). Las autoridades identificaron una dirección IP asociada a un teléfono que habría sido utilizado para distribuir material de abuso sexual infantil.

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El celular, según el ente investigador, pertenecía a un hombre que, además, al parecer, abusaba sexualmente de su hijastra, una niña de siete años, y habría producido fotografías y videos de las agresiones.

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A los cuatro procesados les fueron imputados, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Finalmente, por decisión de los jueces de control de garantías, los cuatro deberán cumplir medida de aseguramiento en una cárcel.

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Fiscalía General de la Nación

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