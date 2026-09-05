Siete guerrilleros abatidos en operativo militar en El Peñol, Nariño

En zona rural de El Peñol, Nariño, un operativo de las Fuerzas Militares dejó como resultado la muerte de siete presuntos integrantes del frente 'Franco Benavides', estructura armada organizada de las disidencias de las Farc. Doce personas más resultaron heridas y se recuperó un cuerpo adicional en la zona de los hechos.

Durante la acción se incautó un fusil M4, una pistola, cuatro proveedores, ocho granadas de fabricación artesanal y 946 cartuchos de diferentes calibres. Las tropas también hallaron material de intendencia alusivo a las Fuerzas Militares de Colombia, cinco pancartas de la estructura criminal y tres cuadernos con información de interés para las autoridades.

Este es el más reciente golpe contra los grupos narcoterroristas que delinquen en el departamento de Nariño, según la información entregada por las Fuerzas Militares de Colombia. La estrategia busca fortalecer el control de los corredores criminales, mejorar la inteligencia y judicialización, y facilitar la captura de los responsables.

Entretanto, en otras zonas del país también se fortalece la presencia de la Fuerza Pública. Tras el ataque contra el Cantón Militar El Trapiche, las autoridades reforzaron la campaña militar y policial ‘Esparta’, con sede en Ocaña, para enfrentar a los grupos armados que operan en la región. También se anunciaron recompensas por información que permita ubicar a los principales cabecillas del ELN.