El sorprendente pez ‘come escamas’ hallado en el río Cauca: es una especie única

Después de más de dos décadas de investigaciones en los ríos del Alto Cauca, un equipo de científicos logró describir dos especies de peces que hasta ahora permanecían poco conocidas para la ciencia. El trabajo fue liderado por Armando Ortega-Lara, director científico de FUNINDES Colombia, durante investigaciones desarrolladas para la CVC.

Uno de los hallazgos corresponde a Magdalenichthys lundbergi, una especie de bagre endémica del Alto Cauca y perteneciente a un género exclusivo de la cuenca Magdalena-Cauca. Aunque el primer ejemplar fue registrado en 2000, fueron necesarios años de estudios taxonómicos, análisis moleculares y comparaciones morfológicas para establecer sus características.

“Cuando capturamos ese pez no sabíamos a qué grupo pertenecía. Tuvimos que esperar muchos años a que avanzara la taxonomía y la genética para entender que era algo completamente diferente”, explicó Ortega-Lara.

Bagre Magdalenichthys lundbergi, una especie endémica del Alto Cauca. Foto cortesía.

¿Dónde vive la nueva especie de pez del Alto Cauca?

Los estudios permitieron establecer cuatro especies dentro del género Magdalenichthys. Una de ellas es M. lundbergi, cuya distribución se encuentra en la cuenca alta del río Cauca, desde su nacimiento hasta La Virginia, en Risaralda.

Este pequeño pez habita sectores con corrientes fuertes y busca refugio entre las rocas. Su alimentación está compuesta exclusivamente por insectos acuáticos. El nombre lundbergi fue escogido como homenaje al investigador estadounidense John Lundberg, reconocido por sus investigaciones sobre bagres.

Publicidad

¿Qué tiene de particular el pez ‘come escamas’?

El segundo descubrimiento corresponde a Arhynoglanis relictus, un diminuto bagre de aproximadamente dos centímetros encontrado en los ríos Risaralda y La Vieja, entre Risaralda y el norte del Valle del Cauca.

Arhynoglanis relictus, un diminuto bagre ‘come escamas’ endémico de los ríos Risaralda y La Vieja. Foto cortesía.

Aunque fue registrado inicialmente en 2001, durante casi dos décadas no aparecieron nuevos ejemplares. Posteriormente, cinco individuos fueron capturados durante expediciones financiadas por la CVC.

Publicidad

Los investigadores utilizaron microtomografía computarizada para analizar su anatomía y encontraron una característica particular: una boca redondeada con numerosos dientes especializados para desprender y consumir escamas de otros peces.

“Cuando vimos la estructura ósea y la cantidad de dientes entendimos que estaba especializado para pegarse a otros peces y arrancarles las escamas”, señaló Ortega-Lara.

Este comportamiento, denominado lepidofagia, convierte a A. relictus en un pez especializado en alimentarse de escamas. Sus parientes más cercanos se encuentran en el sudeste de Brasil, mientras que los investigadores lo consideran parte de un antiguo linaje evolutivo.

Además, según los investigadores, la especie se encuentra en peligro crítico de extinción, debido a su distribución restringida y a la alteración de los ecosistemas acuáticos donde vive.