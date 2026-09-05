En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bendito Menor
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / El sorprendente pez ‘come escamas’ hallado en el río Cauca: es una especie única

El sorprendente pez ‘come escamas’ hallado en el río Cauca: es una especie única

Un equipo de científicos identificó dos especies tras más de 20 años de investigaciones en los ríos del Alto Cauca, entre ellas un diminuto bagre con una particular adaptación.

Pez ‘come escamas’, especia endémica de los ríos Risaralda y La Vieja.
Pez ‘come escamas’, especia endémica de los ríos Risaralda y La Vieja. Foto cortesía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Después de más de dos décadas de investigaciones en los ríos del Alto Cauca, un equipo de científicos logró describir dos especies de peces que hasta ahora permanecían poco conocidas para la ciencia. El trabajo fue liderado por Armando Ortega-Lara, director científico de FUNINDES Colombia, durante investigaciones desarrolladas para la CVC.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Uno de los hallazgos corresponde a Magdalenichthys lundbergi, una especie de bagre endémica del Alto Cauca y perteneciente a un género exclusivo de la cuenca Magdalena-Cauca. Aunque el primer ejemplar fue registrado en 2000, fueron necesarios años de estudios taxonómicos, análisis moleculares y comparaciones morfológicas para establecer sus características.

Últimas noticias

disidencias de las FARC.jpg
Pacífico

Siete guerrilleros abatidos en operativo militar en El Peñol, Nariño

Indígena Páez del Cauca denuncian riesgo de reclutamiento de menores.
Pacífico

Indígenas del Cauca denuncian riesgo de reclutamiento de menores ante el CNMH

“Cuando capturamos ese pez no sabíamos a qué grupo pertenecía. Tuvimos que esperar muchos años a que avanzara la taxonomía y la genética para entender que era algo completamente diferente”, explicó Ortega-Lara.

Bagre Magdalenichthys lundbergi, una especie endémica del Alto Cauca
Bagre Magdalenichthys lundbergi, una especie endémica del Alto Cauca. Foto cortesía.

¿Dónde vive la nueva especie de pez del Alto Cauca?

Los estudios permitieron establecer cuatro especies dentro del género Magdalenichthys. Una de ellas es M. lundbergi, cuya distribución se encuentra en la cuenca alta del río Cauca, desde su nacimiento hasta La Virginia, en Risaralda.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este pequeño pez habita sectores con corrientes fuertes y busca refugio entre las rocas. Su alimentación está compuesta exclusivamente por insectos acuáticos. El nombre lundbergi fue escogido como homenaje al investigador estadounidense John Lundberg, reconocido por sus investigaciones sobre bagres.

Publicidad

¿Qué tiene de particular el pez ‘come escamas’?

El segundo descubrimiento corresponde a Arhynoglanis relictus, un diminuto bagre de aproximadamente dos centímetros encontrado en los ríos Risaralda y La Vieja, entre Risaralda y el norte del Valle del Cauca.

Arhynoglanis relictus, un diminuto bagre ‘come escamas’ endémico de los ríos Risaralda y La Vieja.
Arhynoglanis relictus, un diminuto bagre ‘come escamas’ endémico de los ríos Risaralda y La Vieja. Foto cortesía.

Aunque fue registrado inicialmente en 2001, durante casi dos décadas no aparecieron nuevos ejemplares. Posteriormente, cinco individuos fueron capturados durante expediciones financiadas por la CVC.

Publicidad

Los investigadores utilizaron microtomografía computarizada para analizar su anatomía y encontraron una característica particular: una boca redondeada con numerosos dientes especializados para desprender y consumir escamas de otros peces.

“Cuando vimos la estructura ósea y la cantidad de dientes entendimos que estaba especializado para pegarse a otros peces y arrancarles las escamas”, señaló Ortega-Lara.

Este comportamiento, denominado lepidofagia, convierte a A. relictus en un pez especializado en alimentarse de escamas. Sus parientes más cercanos se encuentran en el sudeste de Brasil, mientras que los investigadores lo consideran parte de un antiguo linaje evolutivo.

Además, según los investigadores, la especie se encuentra en peligro crítico de extinción, debido a su distribución restringida y a la alteración de los ecosistemas acuáticos donde vive.

Relacionados

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad