Alias ‘Naín’ habría sido dado de baja junto a alias ‘La Bebesita’ en operativo en La Guajira

Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, habría sido dado de baja durante un operativo de la Policía Nacional realizado en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira, en el que también habrían muerto su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, y dos de sus escoltas.

Pérez Toncel, de unos 26 años, era señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización antes conocida como ‘Los Pachenca’, y como jefe del frente Javier Cáceres.

Su zona de influencia comprendía sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta y áreas urbanas y rurales de Magdalena, Cesar y La Guajira, con presencia reportada en municipios como Maicao.

#Atención Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Nain’, habría sido dado de baja durante un operativo de la Policía Nacional, en el que también habrían muerto su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebesita’, y dos de sus escoltas. El operativo se desarrolló en el barrio Los… pic.twitter.com/77mS3bkaqy — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 4, 2026

Las autoridades lo habían incluido entre sus objetivos de alto valor y ofrecían una recompensa de 500 millones de pesos por información que permitiera su captura o neutralización.



Desde finales de agosto se desplegó una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía, con participación de unidades de la Dijín, para ubicarlo, con apoyo tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos.

El operativo se produjo mientras avanzaba el cerco contra las ACSN en el norte del país. En la zona de Riohacha hacen presencia comandos especiales y unidades de la Dijín, mientras se esperaba que el presidente Abelardo De La Espriella llegara a La Guajira hacia las 5 de la madrugada para conocer los resultados de la operación.

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El mandatario había anunciado previamente, a través de sus redes sociales, que este viernes habría “grandes noticias”, en medio de los operativos contra organizaciones criminales que, según el balance conocido hasta ahora, dejan más de 30 combatientes abatidos durante las últimas semanas.

A alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’ se le atribuían actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, microtráfico, lavado de activos, blanqueo de tierras y otras economías ilegales.

También había sido señalado por su presunta responsabilidad en hechos violentos ocurridos en La Guajira, entre ellos una masacre en Maicao que dejó cinco personas muertas y dos heridas, aunque las ACSN negaron esa responsabilidad.

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El cabecilla también había adquirido notoriedad por sus publicaciones en redes sociales, donde mostraba armas, dinero, motocicletas y presencia territorial. Desde esas plataformas lanzó amenazas contra figuras políticas, entre ellas el expresidente Gustavo Petro, y retos directos al presidente De La Espriella.

En los últimos días circularon versiones sobre su posible muerte. Las ACSN negaron haber ordenado o ejecutado el hecho, por lo que las autoridades deberán establecer oficialmente la identidad de los fallecidos y las circunstancias en las que se produjo el operativo.