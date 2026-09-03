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Vicepresidente afirma que empresarios de la UE invertirán $8 billones en sector tecnológico del país

Así lo dio a conocer el vicepresidente, José Manuel Restrepo, durante su intervención en Andicom 2026.

Viceministro José Manuel Restrepo.
Viceministro José Manuel Restrepo.
Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció desde Cartagena en el Andicom 2026 que empresarios de la UE invertirán un total de $8 billones de pesos en el sector tecnológico de Colombia.

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Según el alto funcionario, esta inversión por parte de empresarios del sector tecnológico demuestra que Colombia es potencia ante el mundo.

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“Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos con 40 empresarios de este sector de la Unión Europea, quienes han hecho un importante anuncio, se trata de la inversión de 2.000 millones de euros lo que significa algo más de 8 billones de pesos”, dijo el vicepresidente.

El vicepresidente también invitó a los empresarios nacionales de este sector a que unan sus fuerzas para la recuperación de las escuelas devastadas por el terremoto y volvió a poner sobre la mesa la inversión privada para contrarrestar el déficit fiscal del país.

Finalmente, puntualizó el alto funcionario que Colombia se puede levantar y puede ser la patria milagro.

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