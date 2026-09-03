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Más de 15 heridos dejó motín en cárcel El Bosque de Barranquilla

Entre los heridos durante el motín se encuentran varios internos y funcionarios del Inpec heridos. Defensoría del Pueblo llegó al centro carcelario.

Penitencia El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.
Penitencia El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.
Alejandro Rosales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Cerca de 15 personas resultaron heridas, tras el motín que se presentó este jueves en la penitenciaria El Bosque, en Barranquilla. Varios de los abanicos del penal fueron decomisados por las autoridades para evitar posibles incendios y que fueran utilizados como armas contundentes, lo que obligó a los privados de la libertad a soportar las altas temperaturas.

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Poco a poco se van conociendo más detalles acerca del motín que tuvo lugar este jueves en la penitenciaria El Bosque en Barranquilla. Más de 15 personas resultaron heridas, siendo al menos seis de ellas guardias del Inpec que intentaban controlar la situación, de acuerdo a los datos que suministraron en primicia a Blu Radio.

La mayoría de afectados no revisten gravedad, aunque cinco de ellos debieron ser llevados a centros asistenciales por fracturas o golpes en sus cabezas, en su mayoría funcionarios de la autoridad penitenciaria.

Bajo absoluta reserva, este medio tuvo acceso a imágenes de los heridos, cuando eran sacados de sus celdas y también de la gran cantidad de abanicos que fueron decomisados, para así evitar que fueran utilizados como armas cortopunzantes o para la provocación de incendios.

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Debido a las altas temperaturas, les dejaron los estrictamente necesarios. No obstante, también fueron retirados momentáneamente aquellos ubicados en las áreas comunes, junto a los televisores.

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Blu Radio logró confirmar que, ante los hechos, se utilizaron gases lacrimógenos para el control de la situación.

La razón de los desórdenes

Se propiciaron por un gran operativo que se extendió simultáneamente por cada uno de los patios, así como también por la orden de nuevos traslados entregada por el presidente Abelardo De La Espriella.

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Un total de 16 presos fueron fueron llevados hacia diferentes penales del país, sobretodo a la cárcel La Tramacua en Valledupar. Además, no se descarta que aumente ese número, teniendo en cuenta a los reclusos que lideraron la revuelta.

Igual que la primera ocasión, a los privados de la libertad los raparon, los uniformaron y se los llevaron siguiendo la nueva disposición del presidente Abelardo De La Espriella.

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