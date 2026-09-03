Cartagena activa estrategia ‘Pilas con el Niño’ ante altas temperaturas y riesgo de incendios

Tras las altas temperaturas y la disminución de las lluvias en el Caribe, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) de Cartagena implementó la estrategia “Pilas con el Niño”, que busca reducir el fuerte impacto que podría generar el fenómeno de El Niño.

Con esta estrategia, la entidad invita a la ciudadanía a tener un papel activo en la prevención, evitando quemas y fogatas y no arrojando elementos que puedan provocar incendios. De igual forma, y para cuidar la salud, sugirió mantenerse hidratados.

Por su parte, Aguas de Cartagena, en cabeza de su gerente, John Montoya, mantiene un monitoreo permanente de la fuente de abastecimiento, realizando la inspección de sus niveles y de la calidad del agua.

Esto con el fin de identificar oportunamente cualquier variación y activar las acciones necesarias dentro de su plan de contingencia, para así garantizar la continuidad del servicio de agua en la ciudad.