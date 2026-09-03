Emergencia en Penitenciaria El Bosque de Barranquilla: motín habría dejado varios heridos

A esta hora se registra una emergencia en la Penitenciaría El Bosque. Se habla de algunos privados de la libertad heridas. Al parecer hay un motín porque hoy se estaba llevando a cabo el traslado de 16 reclusos.

Es compleja la situación en la Penitenciaría El Bosque. Desde ayer estaba tenso el panorama y ahora escaló la situación, a raíz del traslado de 16 reclusos desde este penal, el cual empezó a realizarse desde las 6.30 de la mañana de este jueves.

En medio de este traslado, se realizó un megaoperativo de registro, allanamientos en las celdas para hallar elementos prohibidos. Sin embargo, los reclusos en un intento por evitar estos operativos y hasta ser trasladados, se amotinaron y se enfrentaron con las autoridades.

A esta hora reportan personas heridas, que están siendo trasladadas al PASO El Bosque, centro asistencial cercano al complejo carcelario.



Este es el tercer operativo de traslado que se realiza desde Barranquilla en cuestión de una semana, tras la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella y cuyos movimientos son los que mantienen alterados a los criminales en prisión.

En días pasados fueron trasladados 24 hombres de alto perfil criminal, como los catalogan las autoridades, desde este complejo carcelario El Bosque hacia Bogotá y Cartagena.